El director deportivo del Inter, Piero Ausilio, confirmó a Sky Italia que negocian por Romero y esperan cerrar su fichaje en las próximas semanas.

Ausilio declaró a Sky Italia: «Estamos trabajando para cerrar el fichaje con el jugador y el club; estas cosas llevan su tiempo, pero el interés es evidente. Ya veremos».

El club prepara una cesión con obligación de compra, valorada en unos 40 millones de euros, mientras que el Tottenham pedía inicialmente 50 millones. Los agentes del jugador ya han mantenido reuniones en Milán.



