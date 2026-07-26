AFP
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Un directivo del Inter confirma las negociaciones por el traspaso de Cristian Romero al Tottenham, que autorizaría la salida del capitán
Ausilio confirma el interés de los nerazzurri
El director deportivo del Inter, Piero Ausilio, confirmó a Sky Italia que negocian por Romero y esperan cerrar su fichaje en las próximas semanas.
Ausilio declaró a Sky Italia: «Estamos trabajando para cerrar el fichaje con el jugador y el club; estas cosas llevan su tiempo, pero el interés es evidente. Ya veremos».
El club prepara una cesión con obligación de compra, valorada en unos 40 millones de euros, mientras que el Tottenham pedía inicialmente 50 millones. Los agentes del jugador ya han mantenido reuniones en Milán.
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Romero se plantea volver a la Serie A
Tras cinco años en Londres, Romero busca un nuevo reto en una liga conocida. Según The Guardian, el Tottenham le dejaría marchar. El defensa ya se consolidó en el Atalanta antes de fichar por un equipo inglés y, al parecer, ve su posible fichaje por el San Siro como el siguiente paso lógico tras sus hazañas internacionales.
Ha jugado 156 partidos con los Spurs desde 2021 y fue clave en la Europa League del año pasado, pero su historial disciplinario, con cuatro sanciones en la temporada 2025-26, generó controversia.
Los Spurs se preparan para la vida tras la marcha de su capitán
Roberto De Zerbi ya ha empezado a reestructurar la defensa del Tottenham, lo que facilita la posible salida de Romero. Para sustituirlo, los Spurs han fichado a Jan Paul van Hecke (procedente del Brighton por 52 millones de libras) y a Marcos Senesi (agente libre y compañero de Romero en la selección argentina).
Gracias a estas incorporaciones, el club tiene margen para negociar la salida del central sin quedarse corto atrás. Aunque perder a un líder como Romero no es ideal, el dinero de su traspaso permitiría a De Zerbi seguir renovando la plantilla.
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¿Y ahora qué?
Para el Inter, fichar a Romero sería una declaración de intenciones para defender su título y competir en Europa. Buscan un jugador con experiencia, y el palmarés del campeón del mundo lo convierte en el candidato ideal.
Las negociaciones podrían intensificarse en los próximos días: Ausilio encabezará una nueva ronda de conversaciones con el Tottenham. Con el jugador decidido a regresar a Italia, ambos clubes deben acordar el precio final.
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