Getty
Traducido por
Un directivo del Aston Villa confirma la situación del traspaso de Emi Martínez, mientras la Juventus sigue interesada en el portero argentino
El Villa insiste en que Martínez no está en venta
Aston Villa ha desmentido los rumores sobre el futuro de Martínez, vinculado con la Juventus. Vidagany afirmó que el club no piensa vender al portero de 33 años y lo considera clave en los planes de Emery para la próxima temporada.
Sus palabras llegan mientras persisten los rumores que colocan a la Juventus buscando un nuevo portero, pero la postura del Villa es clara: no negociará la salida de uno de sus jugadores más influyentes.
- Getty Images Sport
Vidagany expone la postura de Villa
Vidagany, en declaraciones a 365Scores, desmintió los rumores que apuntaban a una posible marcha de Martínez a Turín y subrayó que la postura del Villa no ha cambiado pese a las especulaciones.
«El futuro de Dibu está asegurado. Se queda con nosotros y no tenemos intención de dejarlo marchar este verano. El equipo necesita su compromiso y experiencia; es clave en nuestro proyecto para la próxima temporada», explicó.
«Las noticias sobre su fichaje por la Juventus no reflejan la postura del club. Esperamos que siga rindiendo al máximo con sus compañeros».
Villa desmiente las informaciones procedentes de Italia
Las declaraciones de Vidagany contradicen la información de Sky Italia, que aseguraba que Martínez había acordado un contrato de tres años con la Juventus, hasta 2029. Se decía también que el exguardameta del Arsenal estaba dispuesto a rebajar su salario para cerrar el fichaje. Sin embargo, la postura pública del Villa indica que no se plantea su venta, pese al interés constante del club de la Serie A.
- Getty Images Sport
La Juventus podría necesitar alternativas.
Tras la postura del Villa, la Juventus podría buscar otros porteros si sigue buscando un nuevo titular. Se espera que Martínez siga siendo clave en la plantilla de Emery para la próxima Premier, pues el club quiere retener a uno de sus jugadores más experimentados.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias