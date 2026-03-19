Un directivo de la CAF condena la «vergonzosa» decisión de la Copa Africana de Naciones de otorgar el título a Marruecos

La polémica tiene su origen en la caótica final disputada en Rabat, donde los jugadores de Senegal abandonaron el terreno de juego en señal de protesta tras pitarse un penalti a favor de Marruecos en los últimos minutos. Aunque el partido se reanudó finalmente —y Brahim Díaz falló el lanzamiento desde el punto de penalti ante Edouard Mendy—, Senegal acabó ganando el encuentro por 1-0 en la prórroga. Sin embargo, la CAF dictaminó posteriormente que la protesta inicial constituía una retirada del terreno de juego, otorgando a Marruecos una victoria por 3-0 dos meses después del pitido final.

La CAF ha invocado los artículos 82 y 84 del reglamento de la Copa Africana de Naciones para justificar la decisión. Estas normas especifican que si un equipo «se niega a jugar o abandona el terreno de juego antes del final reglamentario del partido sin la autorización del árbitro», se le considera perdedor por 3-0. A pesar de ser una cuestión técnica, la decisión ha desatado la indignación en todo el continente y ha dado lugar a acusaciones de extralimitación administrativa.







