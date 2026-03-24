¿Un diagnóstico erróneo con graves consecuencias para Kylian Mbappé? Al parecer, el Real Madrid cometió una «vergüenza absoluta»

Sin embargo, debido a los dolores persistentes, Mbappé había solicitado una segunda opinión en París, su antigua ciudad de residencia, tras lo cual, junto con un especialista en rodillas, había optado por un enfoque diferente para su recuperación. Entretanto, el exjugador del PSG ya había vuelto a saltar al campo.

Además, la valoración errónea en Madrid habría enfurecido a Mbappé. El diagnóstico erróneo también habría sido un factor decisivo para el despido del personal médico a principios de año. Como consecuencia, tras su despido a finales de 2023, se volvió a contratar al Dr. Niko Mihic como director, después de que el equipo se hubiera reestructurado el verano pasado. Los cambios de personal en el departamento médico del Real Madrid no son, ni mucho menos, una rareza, en cuanto los responsables se quejan de demasiadas lesiones. Además de Mbappé, en las últimas semanas también han estado ausentes, entre otros, Jude Bellingham o Álvaro Carreras.

En este sentido, el reportero de RMC Daniel Riolo utilizó palabras drásticas en el programa «L'After Foot». «Para el Real Madrid es una auténtica vergüenza lo que ha pasado. (...) Este error de diagnóstico podría haber tenido consecuencias mucho más graves, ya que Mbappé tardó mucho tiempo en saber qué le pasaba. Estuvo activo en otros aspectos, incluso disputó algunos partidos, sin saber exactamente qué le pasaba. Podría haberse destrozado la rodilla». Un programa especial de fortalecimiento muscular, que había elaborado junto con el mencionado especialista en rodillas de París, habría supuesto finalmente el punto de inflexión.