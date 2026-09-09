Y en el centro del campo, hubo otra historia excepcional en la liga saudí, cuyo protagonista fue la estrella brasileña Fabinho con el club Al-Ittihad.
Fabinho se unió al Al-Ittihad en el verano de 2023, procedente del Liverpool, para disputar con el equipo 111 partidos en las distintas competiciones, en los que logró marcar 7 goles y dar 9 asistencias.
Y pese a este escaso número de contribuciones, la estrella brasileña grabó su nombre con letras de oro en el estadio Al-Inmaa, después de liderar al Al-Ittihad hacia una temporada histórica, en la que combinó el doblete de la Roshn Saudi League y la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas.
Fabinho era el refugio al que recurría el Al-Ittihad para lanzar los penaltis, cuando las estrellas del equipo se veían incapaces de hacerlo, como Karim Benzema, y nunca fue una decepción.
Pero fueron las esperanzas del propio Fabinho las que se frustraron, después de que "El Decano" decidiera prescindir de él al término de la pasada temporada, a pesar de que dudó a la hora de fichar a sus sustitutos, entre el senegalés Dion Lopy, el colombiano Richard Ríos y, finalmente, el neerlandés Georginio Wijnaldum.
En cambio, la exestrella del Liverpool regresó a Europa, concretamente para reencontrarse con su antiguo compañero en el club inglés, la estrella egipcia Mohamed Salah, tras fichar por el Trabzonspor turco en una operación a coste cero.