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cm grafica cristiano ronaldo

Traducido por

Un destino que Cristiano Ronaldo esquivó: cinco leyendas que la liga saudí expulsó sin piedad en el mercado

FEATURES
C. Ronaldo
R. Mahrez
F. Kessie
M. Brozovic
Fabinho
1ª División
Al Nasr FC
Al Hilal
Al Ittihad
Al Ahli
Portugal
Argelia
Côte d’Ivoire
Croacia
Brasil
Arabia Saudí

Momentos históricos que vivió la liga saudí en el periodo de fichajes

La Liga Roshan Saudí vivió un mercado de fichajes excepcional, testigo de la marcha de numerosas leyendas que iniciaron la época histórica que atraviesa la competición en la actualidad.

Estas leyendas vivieron 3 años históricos, en los que llevaron a sus equipos a logros históricos, pero sus clubes no tuvieron piedad de ellos y decidieron prescindir de sus servicios para reducir gastos, ante los elevados salarios que percibían.

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  • كريم بنزيما - Karim BenzemaKooora

    Karim Benzema

    El más destacado de estos jugadores fue el delantero francés Karim Benzema, ya que el Al-Hilal decidió llegar a un acuerdo económico con él y prescindir de sus servicios de forma gratuita, después de menos de medio temporada de haberlo fichado.

    Benzema abandonó la liga saudí tras 3 años en ella, comenzando por el Al-Ittihad, al que se incorporó en el verano de 2023 procedente del Real Madrid, para disputar con él dos temporadas y media, en las que marcó 54 goles y dio 17 asistencias en 83 partidos.

    El logro más destacado del delantero francés fue guiar al Al-Ittihad a conquistar el doblete nacional por primera vez en su historia en la temporada 2024-2025, cuando ganó con él el título de la Liga Roshn y recibió el premio al mejor jugador de la misma, además de la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas.

    Pero debido a desacuerdos sobre la renovación de su contrato, Benzema se marchó al Al-Hilal en el pasado mercado invernal, para pasar media temporada con el equipo, durante la cual marcó 10 goles y dio 5 asistencias en 16 partidos.

    Y aunque no participó mucho, Benzema fue uno de los jugadores que ganaron con el Al-Hilal el título de la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, antes de que el club saudí decidiera su salida al inicio de la temporada actual.

    • Anuncios
  • mahrezGetty Images

    Riyad Mahrez

    Otro jugador que conquistó 3 títulos en 3 años antes de marcharse de la liga saudí es la estrella argelina Riyad Mahrez, exextremo del Al-Ahli.

    Mahrez se incorporó al Al-Ahli en el verano de 2023, procedente del Manchester City, para marcar con el club 37 goles y dar 50 asistencias en 122 partidos que disputó a lo largo de 3 años.

    La estrella argelina fue el gran protagonista en la coronación del Al-Ahli con el título de la Liga de Campeones de Asia de la Élite por primera vez en la historia, después de haber sido el máximo asistente en la edición 2024-2025.

    Y Mahrez no se detuvo ahí, pues, tal como prometió a la afición del Al-Ahli, le dio al club un nuevo título del torneo asiático la temporada pasada, además de la coronación con la Supercopa de Arabia Saudí por segunda vez en su historia, y la primera tras 9 años de ausencia.

    Y pese a esas contribuciones, el Al-Ahli decidió prescindir de Mahrez tras el final de la temporada pasada, mediante la rescisión unilateral de su contrato, a pesar de que este se prolongaba hasta el final de la temporada actual.

    Y desde su salida, el nombre de la estrella argelina se ha vinculado con un regreso a la Roshn Saudi League de nuevo, pero no por la puerta del Al-Ahli, ya que su nombre se relaciona principalmente con el Al-Shabab, además de haber sido uno de los candidatos a incorporarse al Al-Ittihad.

    Mahrez puede fichar por cualquier equipo sin necesidad de esperar al periodo de fichajes invernal, dada su condición de jugador libre tras la rescisión de su contrato por parte del Al-Ahli.

  • cm grafica kessie inter

    Franck Kessié

    Al igual que Mahrez, el Al-Ahli despidió a una de sus leyendas tras finalizar su contrato al término de la temporada pasada, el centrocampista marfileño Franck Kessié.

    Kessié se marchó del Al-Ahli después de 3 años en sus filas, desde su fichaje procedente del Barcelona en el verano de 2023, en los que anotó 26 goles y dio 15 asistencias en 119 partidos.

    Nadie puede olvidar el gol de Kessié en la final de la Liga de Campeones de Asia de élite 2024-2025, que fue el motivo, junto al gol del brasileño Wanderson Galeno, de otorgar al Al-Ahli su primer título continental de este tipo.

    El centrocampista marfileño también tuvo un papel en la segunda conquista del título asiático, la temporada pasada, con goles decisivos en las rondas eliminatorias, además de su gol en la conquista de la Supercopa de Arabia Saudí 2025.

    El Al-Ahli no recordó todos esos logros cuando decidió poner fin a la historia de Kessié tras finalizar la temporada pasada, aunque la afición sí lo recuerda, e incluso reclamó el regreso del jugador, antes de que se marchara al Atalanta en una operación como agente libre.

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  • Fabinho IttihadGetty

    Fabinho

    Y en el centro del campo, hubo otra historia excepcional en la liga saudí, cuyo protagonista fue la estrella brasileña Fabinho con el club Al-Ittihad.

    Fabinho se unió al Al-Ittihad en el verano de 2023, procedente del Liverpool, para disputar con el equipo 111 partidos en las distintas competiciones, en los que logró marcar 7 goles y dar 9 asistencias.

    Y pese a este escaso número de contribuciones, la estrella brasileña grabó su nombre con letras de oro en el estadio Al-Inmaa, después de liderar al Al-Ittihad hacia una temporada histórica, en la que combinó el doblete de la Roshn Saudi League y la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas.

    Fabinho era el refugio al que recurría el Al-Ittihad para lanzar los penaltis, cuando las estrellas del equipo se veían incapaces de hacerlo, como Karim Benzema, y nunca fue una decepción.

    Pero fueron las esperanzas del propio Fabinho las que se frustraron, después de que "El Decano" decidiera prescindir de él al término de la pasada temporada, a pesar de que dudó a la hora de fichar a sus sustitutos, entre el senegalés Dion Lopy, el colombiano Richard Ríos y, finalmente, el neerlandés Georginio Wijnaldum.

    En cambio, la exestrella del Liverpool regresó a Europa, concretamente para reencontrarse con su antiguo compañero en el club inglés, la estrella egipcia Mohamed Salah, tras fichar por el Trabzonspor turco en una operación a coste cero.

  • cm grafica brozovic juve

    Marcelo Brozovic

    De la misma manera, se marchó el otro centrocampista, el croata Marcelo Brozovic, tras finalizar su contrato con el Al-Nassr al término de la temporada pasada.

    Brozovic se unió al Al-Nassr en el verano de 2023, procedente del Inter de Milán, después de una encarnizada competencia con el Barcelona, que deseaba hacerse con sus servicios.

    A lo largo de 3 años, "Brozo" disputó 124 partidos con el Al-Nassr, en los que marcó 8 goles y dio 23 asistencias.

    Y aunque el centrocampista croata no conquistó con el Al-Nassr más que la Copa Árabe de Clubes amistosa en sus dos primeras temporadas, cerró su etapa liderando al conjunto a la conquista del título de la Roshn Saudi League tras 7 años de ausencia.

    Y nada más lograr el título, el Al-Nassr decidió prescindir de Brozovic, tras finalizar su contrato al término de la temporada pasada, de modo que el jugador de 33 años se encuentra sin club hasta el momento.

  • Cristiano Ronaldo 2:3Getty Images Sport/AI

    El destino que se le escapó a Cristiano Ronaldo

    Y a pesar de que el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, ha sido el máximo goleador de la liga saudí en 2 de las últimas 3 temporadas, y de que rompió la barrera de los 100 goles en cerca de 3 temporadas y media, ha recibido críticas que han llegado hasta el punto de exigir prescindir de él.

    Este planteamiento vino de parte de Sami Al Jaber, leyenda del Al Hilal, tras la derrota del Al Nassr ante el Al Ittihad por 1-2, el pasado sábado, en el estadio Al Inmaa de Yeda, en la quinta jornada de la liga Roshn saudí.

    Al Jaber pidió a la directiva del Al Nassr prescindir de Ronaldo, ante su alejamiento de su nivel, como hizo el Al Hilal con Karim Benzema, algo que rechazó Mohammed Noor, leyenda del Al Ittihad, por el valor que representa la estrella portuguesa para la liga saudí.

    En términos generales, el contrato de Ronaldo con el Al Nassr finaliza al término de la temporada actual, y él mismo ha reconocido anteriormente que esta temporada podría ser la última para él en los terrenos de fútbol.

    Y si se cumplen las declaraciones de «Don», la liga saudí no será testigo de su despedida, sino que el fútbol en su conjunto presenciará la despedida de una de sus leyendas y de uno de los mejores jugadores de la historia.