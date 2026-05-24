A pesar de su escasa participación, Lehmann arrasó en los premios de fin de temporada del club, llevándose tanto el premio al «Gol de la temporada» como el de «Jugadora de la temporada elegida por los aficionados». La internacional suiza solo jugó 502 minutos y las Foxes perdieron todos sus partidos. Aun así, su enorme popularidad y sus más de 15 millones de seguidores en Instagram pesaron en la votación pública. La elección interna de las jugadoras, que recayó en Shannon O'Brien, evidenció el contraste entre el vestuario y las redes.