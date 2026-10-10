Se esperaba que la visita del Bayern de Múnich al WWK Arena fuera una prueba exigente para el equipo de Vincent Kompany, pero nadie podía prever la manera catastrófica en la que empezaría el partido. En cuanto el árbitro señaló el inicio del derbi bávaro, el balón fue jugado hacia atrás para Neuer, normalmente conocido por su serenidad y su capacidad de distribución.

Sin embargo, en esta ocasión, su intento de iniciar un ataque desde atrás salió horriblemente mal. En lugar de despejar o encontrar a un compañero, Neuer pareció quedarse a medio camino cuando la oposición le presionó a gran velocidad.

El veterano guardameta, que ha pasado más de una década redefiniendo el papel de «portero-líbero», quedó en evidencia cuando su intento de pase fue bloqueado por Robin Fellhauer. El delantero del Augsburg mostró una anticipación increíble para cerrar el espacio, bloqueando de manera efectiva el despeje de Neuer y quedándose con la definición más sencilla posible ante una portería desprotegida.