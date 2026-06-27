Un dedo del pie lo cambia todo... ¿Qué han dicho los medios australianos sobre el partido contra Egipto?

Los medios australianos destacan la clasificación de Egipto a dieciseisavos del Mundial 2026 tras quedar segunda del Grupo 7. El viernes enfrentará a los «Kanguros».

Los «Faraones» empataron 1-1 con Irán este sábado, hora de Greenwich, en la última jornada, y sumaron 5 puntos, por detrás de Bélgica, líder del grupo por diferencia de goles.

Lee también

«Un rival mundial difícil»... La prensa holandesa da la voz de alarma antes del partido contra Marruecos

Senegal supera a Marruecos y Argelia y bate un récord africano en el Mundial