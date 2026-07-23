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¡Un debut vergonzoso para Ange Postecoglou! El nuevo entrenador del Al-Nassr sufre una derrota ante el Benfica B en ausencia de Cristiano Ronaldo
Un comienzo complicado para el nuevo jefe
El debut de Postecoglou con el Al-Nassr duró 60 minutos, divididos en dos tiempos de 30, y se jugó a puerta cerrada en una de las instalaciones del Benfica en Lisboa. El formato, pedido por el cuerpo técnico para trabajar sin distracciones, terminó con derrota 2-1 ante el filial portugués.
Según Al-Riyadiya, el Al-Nassr se adelantó en el 4’ gracias al centrocampista Abdulmalik Al-Jaber, pero la ventaja duró poco: el filial portugués marcó dos veces y ganó, dejando a Postecoglou con mucho que pensar.
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Por qué se dejó fuera a Ronaldo
La ausencia más destacada en el primer amistoso del Al-Nassr fue la de Ronaldo. Tras participar en la campaña de Portugal para el Mundial 2026, el jugador de 41 años disfruta de descanso antes de unirse a la pretemporada, y el club prefiere dosificar su carga de trabajo, según World Soccer Talk.
Portugal cayó 1-0 ante España en octavos, lo que frustró de nuevo su sueño de ganar el único gran título que falta en su palmarés. Sin fecha de regreso fijada, el Al-Nassr prefiere que su capitán se recupere antes de volver.
En busca de la esquiva corona
Ronaldo fichó por el Al-Nassr en enero de 2023 y la temporada pasada ganó su primer título de la Liga Profesional de Arabia Saudí con el club. Disputó 37 partidos, marcó 30 goles y dio cinco asistencias.
Ahora busca más títulos con el Al-Nassr, sobre todo la Liga de Campeones de la AFC Elite, un trofeo que el club aún no ha logrado.
Nos esperan más pruebas de pretemporada en Europa.
Esta derrota abre una exigente pretemporada para el Al-Nassr. Aún quedan tres amistosos: contra el Mérida el 28 de julio, ante el Estrela Amadora el 1 de agosto y frente al Almería —del que Ronaldo es copropietario— el 4 de agosto.
Postecoglou y su cuerpo técnico confían en que la carga de minutos en los entrenamientos ayude al grupo a coger ritmo antes de la vuelta de Ronaldo y otros jugadores clave. Con la defensa del título a la vuelta de la esquina, estas semanas en Europa resultarán cruciales para ver qué tan rápido el nuevo técnico puede imprimir su sello al equipo.
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