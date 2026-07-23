¡Un debut vergonzoso para Ange Postecoglou! El nuevo entrenador del Al-Nassr sufre una derrota ante el Benfica B en ausencia de Cristiano Ronaldo

El debut de Postecoglou con el Al-Nassr duró 60 minutos, divididos en dos tiempos de 30, y se jugó a puerta cerrada en una de las instalaciones del Benfica en Lisboa. El formato, pedido por el cuerpo técnico para trabajar sin distracciones, terminó con derrota 2-1 ante el filial portugués.

Según Al-Riyadiya, el Al-Nassr se adelantó en el 4’ gracias al centrocampista Abdulmalik Al-Jaber, pero la ventaja duró poco: el filial portugués marcó dos veces y ganó, dejando a Postecoglou con mucho que pensar.