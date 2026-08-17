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¡Un debut para olvidar! Enzo Maresca admite que el Manchester City debe mejorar tras igualar un récord no deseado de 120 años en la derrota por 3-0 ante el Arsenal en la Community Shield
Maresca hace historia no deseada
La nueva era del Manchester City con Maresca comenzó de forma desastrosa, ya que fue claramente superado por el Arsenal, campeón de la Premier League. El partido se convirtió prácticamente en una cuesta arriba desde el pitido inicial, con Riccardo Calafiori viendo puerta a los 23 segundos y dejando atónita a la zaga del City. Kai Havertz dobló la ventaja del Arsenal antes de la media hora, mientras que Martin Odegaard también marcó tras el descanso para sellar una contundente victoria por 3-0.
La magnitud de la derrota hizo que Maresca entrara en los libros de historia por los peores motivos. Sufrió una derrota igualada como la más abultada para un entrenador del City en su primer partido oficial al mando. El único otro hombre que soportó un inicio así fue Harry Newbould en 1906, cuando supervisó una derrota por 4-1, curiosamente también contra el Arsenal.
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Maresca reflexiona sobre el revés inicial
Tras el pitido final, Maresca fue sincero sobre cómo el tempranero gol de Calafiori marcó el ritmo del partido. Señaló que, aunque sus jugadores intentaron reaccionar, la contundencia de Arsenal de cara a portería acabó siendo la diferencia. «Creo que una parte importante del partido estuvo en el primer gol que encajamos. Por desgracia, a los 30 segundos encajamos el primero», dijo Maresca después del encuentro.
El técnico del City profundizó sobre el desarrollo del partido y afirmó: «Creo que la reacción [tras el gol] fue buena, antes de que marcaran el segundo tuvimos tres o cuatro ocasiones para marcar y empatar el partido. Por desgracia fallamos las ocasiones y luego, después del segundo gol, se volvió más difícil. Hubo un error ahí, pero esto no ha hecho más que empezar».
Problemas para Haaland y Foden
Uno de los aspectos más preocupantes para los aficionados del City fue la falta de servicio a sus principales amenazas ofensivas. Erling Haaland y Phil Foden fueron en gran medida figuras periféricas durante los noventa minutos. Aunque el City logró 12 intentos a portería, con cinco entre los tres palos, solo acumuló unos escasos 0,8 goles esperados (xG), según FotMob.
Maresca reconoció que el trabajo no ha hecho más que empezar y que ni siquiera las victorias le impedirían seguir buscando mejoras. "Tenemos muchas cosas que trabajar. La temporada acaba de empezar, así que hay muchas cosas que necesitamos hacer mejor, pero incluso cuando ganamos partidos, hay cosas que necesitamos hacer mejor", añadió.
- Getty Images Sport
El foco se desplaza a la Premier League
A pesar del carácter histórico de la derrota, Maresca está intentando mantener la calma y centrarse en el proyecto a largo plazo. Subrayó que cada partido ofrece una oportunidad para aprender, independientemente del resultado. «En general, siempre estoy preocupado, ¡incluso cuando ganamos partidos!», admitió ante la prensa. «Acabamos de empezar. Este es el comienzo. Tenemos muchas cosas que mejorar. Ahora intentaremos resetearnos, analizar el partido y, a partir del martes, pensar en el próximo partido».
Mientras el City prepara su estreno en la Premier League en Bournemouth, el foco seguirá puesto en cómo Maresca ajusta su planteamiento táctico.
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