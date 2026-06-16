El aficionado más famoso de la República Democrática del Congo representa todo lo que no debe ser un seguidor. Lumumba Vea no anima, no canta, no aplaude, no salta, no se enfada con los goles en contra ni celebra los de su equipo. Simplemente permanece de pie, noventa minutos, sobre un podio, brazo derecho alzado, mirada fija.
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Un curioso ritual lo hizo famoso, y un aficionado de Wolfsburgo se burló de él. Gracias al presidente, el gran aficionado congoleño podrá ir al Mundial
De este modo, imita una estatua de Patrice Lumumba en Kinshasa, capital de Congo. Lumumba fue un líder del movimiento independentista africano y, en 1960, el primer primer ministro del Congo independiente, hasta que, bajo presión de Bélgica y Estados Unidos, fue destituido y asesinado en 1961. Lumumba Vea, su apodo, significa «Lumumba vive».
En realidad, este hombre de 49 años se llama Michel Kuka Mboladinga. Se parece mucho al original y ha decidido rentabilizar este parecido. «Me quedo quieto porque creo que eso da fuerza emocional al equipo», declaró al Wall Street Journal. «Lumumba sacrificó su vida por nuestro país; en comparación, lo que yo hago es un esfuerzo insignificante».
Lumumba Vea se perderá el primer partido del Mundial contra Portugal
Lumumba Vea ya había apoyado a su selección en la clasificación para el Mundial (la primera desde 1974, cuando aún se llamaba Zaire) y en la Copa Africana de Naciones de ese invierno. Pero la pandemia de ébola golpeó su país, y Estados Unidos prohibió la entrada a los aficionados congoleños. La delegación se sometió a una cuarentena de 21 días en Bélgica antes del Mundial.
Los jugadores y el cuerpo técnico pidieron incluirlo. «Mboladinga es un símbolo nacional de resiliencia y orgullo», afirmó la presidenta de la federación, Véron Mosengo-Omba, quien añadió que los jugadores «lo quieren mucho».
El caso llegó a ser asunto de Estado: incluso el presidente Félix Tshisekedi intercedió por él. Finalmente se unió a la expedición y cumplió la cuarentena, pero llegó tarde para el debut contra Portugal en Houston. Se espera que esté presente en los encuentros ante Colombia y Uzbekistán, y en posibles eliminatorias.
El delantero del Wolfsburgo, Mohamed Amoura, se burló de Lumumba Vea.
El último torneo terminó de forma trágica para el Congo y Lumumba Vea. En la Copa Africana de Naciones, los centroafricanos cayeron en octavos de final tras la prórroga ante Argelia; el gol decisivo llegó en el minuto 119. Lumumba Vea permaneció inmóvil 30 minutos más y, para colmo, fue objeto de burlas.
El delantero argelino Mohamed Amoura, del VfL Wolfsburgo, imitó su pose y luego se dejó caer como una estatua derrumbada. Más tarde se disculpó y le regaló una camiseta de Argelia con el nombre «Lumumba». Después, el presidente congoleño, Tshisekedi, le obsequió un todoterreno en agradecimiento por su entrega.