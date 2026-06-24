Un curandero «libera» a Harry Kane de la maldición del Mundial tras su fallo ante Ghana

Tras el empate de Inglaterra ante Ghana en Boston, el espiritista Nana Kwaku Bonsam —conocido como «Diablo del miércoles»— se atribuyó el fallo de Harry Kane. Aseguró que su intervención sobrenatural impidió al capitán inglés anotar en el momento clave.

Tras el partido, Bonsam afirmó que ya había terminado su labor y que dejaría al jugador del Bayern de Múnich volver a marcar: «Soy el espiritista más poderoso del mundo. Ahora liberaré a Harry Kane para que marque en su próximo encuentro», declaró mientras realizaba un ritual y le decía directamente al capitán inglés: «Harry, iré a visitarte. No te ofendas. Somos amigos».