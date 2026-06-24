AFP
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Un curandero «libera» a Harry Kane de la maldición del Mundial tras su fallo ante Ghana
La batalla espiritual de Harry Kane
Tras el empate de Inglaterra ante Ghana en Boston, el espiritista Nana Kwaku Bonsam —conocido como «Diablo del miércoles»— se atribuyó el fallo de Harry Kane. Aseguró que su intervención sobrenatural impidió al capitán inglés anotar en el momento clave.
Tras el partido, Bonsam afirmó que ya había terminado su labor y que dejaría al jugador del Bayern de Múnich volver a marcar: «Soy el espiritista más poderoso del mundo. Ahora liberaré a Harry Kane para que marque en su próximo encuentro», declaró mientras realizaba un ritual y le decía directamente al capitán inglés: «Harry, iré a visitarte. No te ofendas. Somos amigos».
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La caída del capitán de Inglaterra: una predicción
Bonsam no se atribuyó el mérito después del partido: ya había advertido que usaría sus poderes espirituales para ayudar a Ghana a evitar la derrota y neutralizar a uno de los delanteros más peligrosos del mundo.
Días antes, declaró al Daily Star: «Estoy trabajando en Harry Kane. Ya he demostrado lo que puedo hacer, así que sé cómo detenerlo. No le deseo una lesión grave; solo lo suficiente para frenarlo ante mi país. Haré mi trabajo para ayudar a Ghana».
El enfrentamiento de los videntes
La narrativa sobrenatural del partido atrajo al ilusionista Uri Geller, quien ya se había atribuido el penalti fallado por Gary McAllister en la Eurocopa 96. Para proteger a Kane de las «vibraciones negativas» de Ghana, prometió enviarle un escudo espiritual.
Para proteger al talismán de los Tres Leones, Geller prometió: «Antes del partido enviaré vibraciones. Usaré todos mis poderes y energía para evitar que esas vibraciones negativas afecten a Harry Kane». Sin embargo, Kane falló una ocasión clara y Bonsam asegura que su magia neutralizó al delantero. Antes, el inglés había brillado en el 4-2 ante Croacia, donde marcó dos goles y igualó a Gary Lineker como máximo goleador inglés en Mundiales.
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Una historia de maldiciones muy sonadas
No es la primera vez que Bonsam amenaza a una superestrella. En 2014 afirmó que causó la tendinitis de rodilla de Cristiano Ronaldo antes del Mundial de Brasil, cuando Portugal compartía grupo con Ghana.
Ronaldo se recuperó a tiempo para jugar y marcar, aunque ambos equipos cayeron pronto. Ahora que Kane se habría “liberado” del último maleficio, Thomas Tuchel y los aficionados ingleses confían en que su máximo goleador recupere la puntería de cara a las eliminatorias. Tras el empate, Inglaterra lidera el Grupo L con cuatro puntos, los mismos que Ghana, segunda por diferencia de goles. Croacia es tercera con tres puntos y Panamá última sin ninguno. El próximo domingo Inglaterra se medirá a Panamá.