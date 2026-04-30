Un cotizado entrenador de la Premier League es el «principal candidato» para competir con Michael Carrick por el banquillo del Manchester United

Según The Telegraph, Iraola es el principal candidato y competirá con Michael Carrick por el banquillo del Manchester United. El club insiste en realizar un proceso de selección completo, aunque se espera que Carrick sea confirmado tras lograr la clasificación a la Liga de Campeones. Pese a ello, se espera que Carrick sea confirmado tras el giro dado al equipo después del cese de Ruben Amorim en enero.

Sin embargo, el club quiere evitar repetir lo ocurrido en 2019, cuando Ole Gunnar Solskjaer pasó de interino a permanente ante la presión externa. Por eso hablarán con otros candidatos; entre ellos, Iraola destaca por su trabajo en el Bournemouth y su estilo ofensivo. Su perfil encaja con lo que el United busca bajo la nueva estructura deportiva liderada por Sir Jim Ratcliffe.