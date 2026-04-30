¿Un coste de 30 millones de euros? Al parecer, el BVB tiene «en mente» una gran sorpresa en el mercado de fichajes

Según el exdefensa, varios equipos de la Bundesliga quieren fichar al internacional sub-21 polaco del Mainz 05. «Leverkusen y Dortmund lo siguen, y también clubes de Inglaterra e Italia», declaró Hajto a Allgemeine Zeitung. Ya en marzo, el periodista turco Ekrem Konur vinculó a Potulski con el BVB.

Sin embargo, su escaso tiempo de juego preocupa: desde principios de marzo ha sido titular solo una vez y se ha quedado en el banquillo en cinco de los siete partidos de la Bundesliga. Demasiado poco, según Hajto.

«Veo un gran potencial en Kacper Potulski. El Mainz podría llegar a pedir 30 millones de euros por él, pero para eso tiene que jugar», afirmó el exjugador, hoy de 53 años.