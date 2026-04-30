Una leyenda del FC Schalke 04 ha revelado un nuevo objetivo de fichaje del Borussia Dortmund. Tomasz Hajto jugó 141 partidos con los «Königsblauen» y, como comentarista en Polsat Sport, mantiene buena relación con su compatriota Kacper Potulski.
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¿Un coste de 30 millones de euros? Al parecer, el BVB tiene «en mente» una gran sorpresa en el mercado de fichajes
Según el exdefensa, varios equipos de la Bundesliga quieren fichar al internacional sub-21 polaco del Mainz 05. «Leverkusen y Dortmund lo siguen, y también clubes de Inglaterra e Italia», declaró Hajto a Allgemeine Zeitung. Ya en marzo, el periodista turco Ekrem Konur vinculó a Potulski con el BVB.
Sin embargo, su escaso tiempo de juego preocupa: desde principios de marzo ha sido titular solo una vez y se ha quedado en el banquillo en cinco de los siete partidos de la Bundesliga. Demasiado poco, según Hajto.
«Veo un gran potencial en Kacper Potulski. El Mainz podría llegar a pedir 30 millones de euros por él, pero para eso tiene que jugar», afirmó el exjugador, hoy de 53 años.
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Potulski marca contra el Bayern y se convierte en un tema político en el Mainz 05.
Potulski debutó en la plantilla profesional del Rheinhessen en noviembre, con el entonces entrenador Bo Henriksen, y se afianzó como posible titular bajo Urs Fischer tras marcar su primer gol al FC Bayern a mediados de diciembre.
Sin embargo, hace tiempo que perdió ese estatus, y eso ha tenido consecuencias: por segunda vez en un año ha cambiado de agente y ahora lo representa Sports360. ¿Quizás para forzar pronto un cambio de equipo? «El chico podría preguntarse pronto por qué debe quedarse en Maguncia si primero juega de maravilla y luego nada. Eso es un peligro», advirtió Hajto. «Kacper siempre ha aprovechado sus oportunidades y ha cuajado partidos sólidos. En Hoffenheim salió al campo y jugó de forma excelente. No entiendo por qué desde ese partido ya no tiene protagonismo».
A pesar de las desavenencias, el director deportivo Niko Bungert, recordando su contrato hasta 2028, afirmó: «Kacper tiene un gran futuro y seguirá jugando con regularidad en nuestro equipo».
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¿Demasiado pronto para que Potulski fiche por el BVB? ¿Fichaje sin coste de traspaso con Doekhi?
Fichar por el BVB este verano sería, probablemente, demasiado pronto. Es cierto que el club no puede quedarse de brazos cruzados tras la marcha de Niklas Süle, la grave lesión de Emre Can y la posible salida de Nico Schlotterbeck por su cláusula de rescisión, y debe buscar refuerzos para la defensa central. Sin embargo, Potulski aún no cumpliría ese perfil.
Recientemente, RTL/ntv y el experto en fichajes Fabrizio Romano coincidieron en informar sobre el interés por Danilho Doekhi, del Union Berlin. Su contrato expira este verano y el jugador de 27 años aporta tanto cierto peligro de gol (7 goles en 34 partidos oficiales) como experiencia en la Bundesliga.