Mo Salah y sus compañeros mostraron gran fortaleza mental en un emocionante duelo de penaltis: Egipto celebró un triunfo histórico y se clasificó para los octavos de final tras lograr la primera victoria en una eliminatoria de su historia en un Mundial. La selección, siete veces campeona de África y dirigida por Hossam Hassan, venció el viernes a Australia 4-2 en los penaltis (1-1, 1-1) y avanzó a los dieciseisavos. Allí se medirá, probablemente el martes en Atlanta, con la campeona del mundo, Argentina, y con Lionel Messi.
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¡Un contratiempo histórico sin consecuencias! La estrella egipcia escribe una amarga página en la historia del Mundial, pero Mo Salah y compañía pasan a octavos de final
El lateral egipcio Mohamed Hany marcó en propia puerta en el 55’, lo que dio a Australia el 1-1 y forzó la prórroga. Fue su segundo autogol en el torneo, tras marcar también en el 1-1 contra Bélgica en la primera jornada.
Según Opta, es el segundo jugador en la historia de los Mundiales con dos autogoles en una misma fase final; el primero fue Ivan Vutsov en 1966, quien marcó en propia puerta en la derrota 0-3 contra Portugal y en la caída 1-3 ante Hungría.
Además, su error elevó a 13 los autogoles del Mundial 2026, nuevo récord absoluto; el anterior, de 12, pertenecía a Rusia 2018.
- AFP
Mohamed Hany se aturdió brevemente minutos antes de marcar en propia puerta.
Minutos antes de su autogol, Hany sufrió un choque con el australiano Connor Metcalfe en el área y quedó aturdido sobre el césped. Tras recibir atención médica, el defensa del Al Ahly regresó al partido.
El duelo de la primera ronda eliminatoria del Mundial 2026 fue su partido internacional número 46. Es titular indiscutible: en la victoria 3-1 sobre Nueva Zelanda dio una asistencia.
Emam Ashour había adelantado a Egipto en el 13, pero el 1-1 persistía tras la prórroga. En los penaltis, Salah marcó con un «panenka» y explotó de alegría: «Es histórico, lo más grande que he vivido».
- Getty Images Sport
Egipto y Salah vencen a Australia tras una reñida batalla
Los Socceroos, que habían ilusionado a su país tras pasar la fase de grupos, no lograron su primera victoria en eliminatorias.
Egipto celebró un primer éxito antes del inicio: su capitán, Salah —retirado ante Irán (1-1) por una distensión muscular— se recuperó a tiempo y salió de titular. Sin embargo, no marcó el tanto que le habría igualado como máximo goleador histórico de Egipto, récord que ostenta el actual seleccionador, Hassan (69 goles). El exjugador de la Bundesliga Omar Marmoush actuó como delantero centro desde el inicio. Australia alineó al dúo del St. Pauli Jackson Irvine y Connor Metcalfe.
Australia se replegó en su campo, pero al recuperar el balón contraatacaba con rapidez. Cristian Volpato, de 22 años, estrelló un disparo desde 25 metros en el larguero (5’). Poco después llegó el susto: en un tiro libre, Karim Hafez centró al área y Ashour cabeceó; la supuesta ventaja física de los australianos se diluyó por un mal posicionamiento.
Egipto mantuvo el dominio y el partido se desarrolló sobre todo en campo australiano. Los contragolpes locales apenas inquietaron; tampoco el disparo de Aziz Behich (35’) exigió a Mostafa Shobeir. En el 45’+1, Volpato envió el balón fuera por el segundo palo.
Inmediatamente después del descanso, Marmoush falló el segundo: sin marca, desde diez metros, mandó el balón fuera. Lo pagaron caro: Hany desvió un libre directo a su propia portería.
A partir de ahí el duelo se tornó intenso y fragmentado, con pocas ocasiones hasta el final del tiempo reglamentario. En el descuento, Ramy Rabia cabeceó alto ante el portero Patrick Beach y desperdició la victoria para Egipto. La prórroga fue tranquila y sin riesgos.
Los 13 autogoles marcados hasta ahora en el Mundial 2026
Autor del autogol
Partido
Resultado
Damián Bobadilla
EE. UU. vs. Paraguay
4-1
Miro Muheim
Suiza vs. Catar
1-1
Mohamed Hany
Egipto contra Bélgica
1-1
Ayman Hussein
Noruega vs. Irak
4-1
Yazan Al-Arab
Austria vs. Jordania
3-1
Mohamed Al-Mannai
Canadá vs. Catar
6-0
Cameron Burgess
Estados Unidos vs. Australia
2-0
Hassan Al-Tambakti
España vs. Arabia Saudí
4-0
Abduvokhid Nematov
Portugal vs. Uzbekistán
5-0
Sultan Al-Brake
Bosnia y Herzegovina vs. Catar
3-1
Bono
Marruecos vs. Haití
4-2
Ellyes Skhiri
Túnez vs. Países Bajos
1-3
Mohamed Hany
Egipto vs. Australia
5-3 en los penaltis
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