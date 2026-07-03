¡Un contratiempo histórico sin consecuencias! La estrella egipcia escribe una amarga página en la historia del Mundial, pero Mo Salah y compañía pasan a octavos de final

El lateral egipcio Mohamed Hany marcó en propia puerta en el 55’, lo que dio a Australia el 1-1 y forzó la prórroga. Fue su segundo autogol en el torneo, tras marcar también en el 1-1 contra Bélgica en la primera jornada.

Según Opta, es el segundo jugador en la historia de los Mundiales con dos autogoles en una misma fase final; el primero fue Ivan Vutsov en 1966, quien marcó en propia puerta en la derrota 0-3 contra Portugal y en la caída 1-3 ante Hungría.

Además, su error elevó a 13 los autogoles del Mundial 2026, nuevo récord absoluto; el anterior, de 12, pertenecía a Rusia 2018.