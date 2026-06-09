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Un compatriota de Cristiano Ronaldo pronostica su «gran competición», mientras el mejor de todos los tiempos de Portugal se prepara para su última actuación en el Mundial
Predicciones sobre el futuro de Ronaldo en la selección
A pocos meses del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, todos los ojos están sobre Cristiano Ronaldo. La estrella del Al-Nassr podría batir más récords, y el exinternacional portugués Beto cree que, aunque puede ser su último Mundial, quizá no sea el fin de su carrera internacional.
Beto, quien compartió vestuario con un joven Ronaldo en el Sporting de Lisboa, declaró a Lusa: «El Mundial será el último de Cristiano, pero no sé si será su última gran competición, porque se cuida mucho y está muy centrado en su profesión».
Añadió: «Las expectativas son siempre positivas; él marca la diferencia y, para mí, dentro del área sigue siendo decisivo para Portugal. Pero nadie gana solo: el grupo debe estar a la altura, no solo Ronaldo».
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Grandes expectativas para la Seleção
Portugal llega al torneo con una de las plantillas más talentosas de su historia, lo que ha llevado a Beto a situarla entre las principales aspirantes al título. A pesar de no haber dominado históricamente el Mundial —su mejor resultado fue un tercer puesto en 1966—, crece la convicción de que el equipo de Roberto Martínez puede llegar hasta el final.
«Las expectativas son muy altas, porque Portugal cuenta con una plantilla fantástica, con muchas opciones y un grupo muy sólido. Debería, y creo que lo hará, aprovechar esta gran oportunidad en este Mundial», explicó el exdefensa.
«Además de Portugal, están España, Francia, Argentina y, ojo, Alemania e Inglaterra. Son los equipos que, en mi opinión, pueden tener algo que decir, aunque siempre surge alguna sorpresa en estas competiciones».
La columna vertebral del equipo
Aunque Ronaldo sigue siendo la figura más destacada, Beto insiste en que el éxito de la campaña dependerá de que un núcleo sólido de jugadores rinda al máximo. Para que Portugal supere una fase de grupos en la que se enfrenta a la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia, el exjugador del Sporting cree que los líderes clave deben dar un paso al frente junto al cinco veces ganador del Balón de Oro.
«Diogo Costa debe brillar; atrás Rubén Díaz, en el medio Bruno Fernandes, Vitinha y el joven João Neves, y delante Cristiano», afirmó Beto. «Los demás, con carreras brillantes, deben sumarse y superarse. Para Portugal, este torneo es una prueba de superación».
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Superar el reto del Grupo K
El viaje empieza el 17 de junio en Houston, donde Portugal debutará ante la República Democrática del Congo en el Grupo K. Bajo la dirección de Roberto Martínez, que afronta su último torneo antes de que venza su contrato, la Selecão debe superar un grupo complicado que también incluye a Uzbekistán y Colombia. La atención sigue centrada en 2026, más allá del futuro del seleccionador o de los rumores externos.
«Hay que centrarse en esta competición», afirmó Beto en defensa del técnico. «Siempre se cuestionará al entrenador, pero Martínez tiene experiencia, no es su primer Mundial y sabrá gestionar la situación. Eso hará».