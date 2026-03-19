¡Un comienzo fulgurante en la segunda parte sienta las bases! El Mainz 05 se clasifica para los cuartos de final de la Conference League

«Es una sensación fantástica», declaró el defensa Danny da Costa a RTL tras el partido, «el equipo ha hecho muchas cosas bien. Creo que nos hemos clasificado merecidamente para la siguiente ronda». En cuanto a la final en Leipzig, todo el mundo puede soñar, añadió da Costa, «pero lo mejor es ir paso a paso, partido a partido».

Stefan Posch, con su gol de cabeza (46'), y Armindo Sieb (82') protagonizaron una noche histórica para el Mainz 05, mientras que el Olomouc terminó el partido con diez jugadores tras la tarjeta amarilla-roja a Peter Barath (76'). Mientras el equipo de Rheinhessen lucha por evitar el descenso en la Bundesliga, el sueño de la final de la Conference League en Leipzig el 28 de mayo sigue vivo. Los cuartos de final se disputarán los días 9 y 16 de abril, y el Mainz jugará primero en casa.

«Queremos creer en nosotros mismos y ser valientes», declaró el entrenador del Mainz, Urs Fischer, antes del partido en RTL. Sus jugadores le hicieron caso: desde el principio, los del Mainz se esforzaron por llevar la iniciativa ofensiva. El Mainz tenía el partido y al rival bajo control, pero a los 20 minutos también tuvo suerte, cuando Danijel Sturm estuvo a punto de adelantar a los visitantes.