El 19 de marzo de 2026 pasará a la historia del club de Maguncia: por primera vez, el equipo de la Bundesliga ha alcanzado los cuartos de final de una competición europea. En el partido de vuelta de los octavos de final de la Conference League, el Mainz 05 venció el jueves por la noche al Sigma Olomouc, campeón de la Copa de la República Checa, por 2-0 (0-0) y, tras el 0-0 de la ida, se clasificó para la siguiente ronda.
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¡Un comienzo fulgurante en la segunda parte sienta las bases! El Mainz 05 se clasifica para los cuartos de final de la Conference League
«Es una sensación fantástica», declaró el defensa Danny da Costa a RTL tras el partido, «el equipo ha hecho muchas cosas bien. Creo que nos hemos clasificado merecidamente para la siguiente ronda». En cuanto a la final en Leipzig, todo el mundo puede soñar, añadió da Costa, «pero lo mejor es ir paso a paso, partido a partido».
Stefan Posch, con su gol de cabeza (46'), y Armindo Sieb (82') protagonizaron una noche histórica para el Mainz 05, mientras que el Olomouc terminó el partido con diez jugadores tras la tarjeta amarilla-roja a Peter Barath (76'). Mientras el equipo de Rheinhessen lucha por evitar el descenso en la Bundesliga, el sueño de la final de la Conference League en Leipzig el 28 de mayo sigue vivo. Los cuartos de final se disputarán los días 9 y 16 de abril, y el Mainz jugará primero en casa.
«Queremos creer en nosotros mismos y ser valientes», declaró el entrenador del Mainz, Urs Fischer, antes del partido en RTL. Sus jugadores le hicieron caso: desde el principio, los del Mainz se esforzaron por llevar la iniciativa ofensiva. El Mainz tenía el partido y al rival bajo control, pero a los 20 minutos también tuvo suerte, cuando Danijel Sturm estuvo a punto de adelantar a los visitantes.
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Stefan Posch da un golpe de efecto al Mainz al comienzo de la segunda parte
El partido se fue equilibrando cada vez más, aunque fue el Mainz quien tuvo la siguiente ocasión de peligro: Phillipp Mwene disparó desde lejos y el balón se fue por poco a la derecha de la portería (35’). Poco antes del descanso, Nelson Weiper desperdició la siguiente oportunidad con un remate de cabeza (45’).
La segunda parte comenzó con una bomba: Paul Nebel centró desde la banda derecha y Posch remató de cabeza para adelantar a su equipo. Animado por el gol, el Mainz siguió buscando el camino hacia la portería contraria, mientras que el Olomouc apenas conseguía salir de su área. A medida que avanzaba la segunda parte, el partido perdió algo de ritmo y los visitantes se mostraron prácticamente inofensivos. La expulsión de Barath le vino de perlas al Mainz; el posterior tiro libre de Nebel se estrelló en el larguero (78’). Pero Sieb aumentó la ventaja.
FSV Mainz 05 - Sigma Olomouc 2-0 (0-0): Estadísticas del partido
Partido
FSV Mainz 05 contra Sigma Olomouc
Resultado
2-0 (0-0); Partido de ida: 0-0; Total: 2-0
Goles
1-0 Posch (46'), 2-0 Sieb (83')
Competición
Liga de Conferencias, octavos de final, partido de vuelta