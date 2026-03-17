¡Un comienzo brutal para el Manchester City! Bernardo Silva es expulsado y Pep Guardiola recibe una tarjeta amarilla, mientras que Vinicius Jr. transforma un penalti para ampliar la ventaja del Real Madrid

El Etihad Stadium quedó en silencio tras solo 20 minutos, cuando Bernardo Silva fue expulsado con tarjeta roja directa en un momento de auténtico caos. El Real Madrid, que ya ganaba por 3-0 en el global de la eliminatoria tras el partido de ida, se lanzó al ataque con una velocidad devastadora cuando Vinicius Jr. se coló por detrás de la zaga del City y estrelló un potente disparo con la derecha en el poste. Como el balón siguió en juego, el brasileño remató su propio disparo, pero su tiro, que iba directo a la portería, fue bloqueado en la línea de gol por el brazo de Silva.

Los árbitros se tomaron su tiempo para revisar la jugada mediante el VAR, comprobando tanto un posible fuera de juego en la jugada previa como la propia mano. Al final, la decisión fue fatal para el equipo de Pep Guardiola. La mano fue considerada intencionada, lo que supuso la expulsión del internacional portugués y un penalti a favor de los visitantes.