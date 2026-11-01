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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Un comentarista desafía a los "detractores" de la estrella del Barcelona: solo Yamal, Raphinha y Mbappé están a su altura

Barcelona vs Alavés
Barcelona
Alavés
Primera División
L. Yamal
K. Mbappe
Raphinha
F. Lopez
España
Francia
Brasil

Una estadística llamativa.

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Fermín López encendió el entusiasmo de la afición del Barcelona con una actuación destacada durante la goleada por 6-1 frente al Deportivo Alavés, después de que marcara un gol y diera dos asistencias, contribuyendo así al regreso del equipo a la senda de las victorias y a la recuperación de su equilibrio tras sus derrotas ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid.

Con esta victoria, el Barcelona se mantuvo en lo más alto de la clasificación de LaLiga, con 30 puntos, aventajando en dos puntos al Atlético de Madrid, antes del esperado enfrentamiento entre ambos equipos en la próxima jornada en el estadio Metropolitano.

Lee también: Vídeo: acto escandaloso: vergonzosa expulsión de la exestrella del Newcastle y el Al-Ahly

  • Lamine, Raphinha y Mbappé: "No es mala compañía"

    El brillo de Fermín López no pasó desapercibido para el célebre comentarista español Dani Senabre, que siguió el partido a través de la emisora "Cadena COPE" y celebró el nivel del joven centrocampista en su cuenta de la plataforma "X", dirigiéndose a sus críticos, quienes consideran que se sobreestima su potencial.

    Según el sitio web de Cadena COPE, Senabre escribió tras el gol que anotó Fermín desde un ángulo complicado: "¿Dónde están hoy los que odian a Fermín? Esos que dicen que yo lo sobreestimo y todo eso".

    El comentarista español añadió, durante su análisis del partido: "Para mí, es uno de los mejores jugadores del Barcelona en los últimos tres años, desde la llegada de Flick".

    Senabre se apoyó en una estadística que difundió a través de las redes sociales, citando datos del periodista Pedro Martín, explicando que un número reducido de jugadores supera o iguala a Fermín en la suma de goles y asistencias, y son Lamine Yamal, Raphinha y Kylian Mbappé.

    Concluyó sus declaraciones diciendo: "Si sumas los goles y las asistencias, los únicos jugadores que igualan o superan a Fermín son Lamine, Raphinha y Mbappé. No es en absoluto una mala compañía".

    Lee también: Mourinho regresa al estadio del Racing 15 años después: ¡todo ha cambiado menos la bandera del Barcelona!

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