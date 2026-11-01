Un comentarista desafía a los "detractores" de la estrella del Barcelona: solo Yamal, Raphinha y Mbappé están a su altura

El brillo de Fermín López no pasó desapercibido para el célebre comentarista español Dani Senabre, que siguió el partido a través de la emisora "Cadena COPE" y celebró el nivel del joven centrocampista en su cuenta de la plataforma "X", dirigiéndose a sus críticos, quienes consideran que se sobreestima su potencial.
Según el sitio web de Cadena COPE, Senabre escribió tras el gol que anotó Fermín desde un ángulo complicado: "¿Dónde están hoy los que odian a Fermín? Esos que dicen que yo lo sobreestimo y todo eso".
El comentarista español añadió, durante su análisis del partido: "Para mí, es uno de los mejores jugadores del Barcelona en los últimos tres años, desde la llegada de Flick".
Senabre se apoyó en una estadística que difundió a través de las redes sociales, citando datos del periodista Pedro Martín, explicando que un número reducido de jugadores supera o iguala a Fermín en la suma de goles y asistencias, y son Lamine Yamal, Raphinha y Kylian Mbappé.
Concluyó sus declaraciones diciendo: "Si sumas los goles y las asistencias, los únicos jugadores que igualan o superan a Fermín son Lamine, Raphinha y Mbappé. No es en absoluto una mala compañía".
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