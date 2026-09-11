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Un comentarista advierte: el Tottenham lamentará profundamente dar a Roberto De Zerbi el control total sobre los fichajes
Un tertuliano critica la enorme oleada de gasto
El Tottenham ha vivido unas cuatro primeras semanas de temporada miserables y ocupa la 18.ª posición. Tras un enorme desembolso de 314 millones de libras, De Zerbi no ha logrado ofrecer resultados inmediatos. En declaraciones en el podcast Fiery Fridays de talkSPORT, Alex Crook criticó duramente la decisión de dar al técnico plena autoridad sobre los fichajes.
Crook destacó el trasfondo del nombramiento al decir: "Este es un tipo que, cuando el Tottenham se acercó por primera vez a él para que fuera su salvador la temporada pasada, rechazó el puesto. No quería hacerse cargo del equipo a mitad de temporada. Quería una ruptura limpia y llegar en verano".
- AFP
Control absoluto sobre la política de fichajes
Crook sugirió que el Tottenham cedió demasiado poder a De Zerbi, y señaló que al club le falta un director deportivo de verdad para equilibrar las decisiones.
Crook afirmó: "Le soltaron una cantidad ridícula de dinero, una prima ridícula por mantenerlos en la Premier League, pero, más importante aún a ojos de Roberto De Zerbi, le dieron el control total de la captación de fichajes. Realmente no tienen un director de fútbol digno de ese nombre, así que no solo es el entrenador, también controla la política de fichajes en el Spurs. En mi opinión, todos estos fichajes se han hecho por cantidades excesivas por el capricho de un solo hombre".
Fichajes caros y un posible desastre
El mercado de verano dejó varios desembolsos enormes que todavía no han dado resultado sobre el césped. Crook cuestionó las elevadas cantidades pagadas por jugadores como Sandro Tonali, Matheus Fernandes y Savinho, al sostener que De Zerbi está repitiendo errores del pasado cometidos durante su etapa en el Brighton.
Mostrando una profunda preocupación por el futuro, Crook advirtió: "Creo que esto podría acabar en desastre porque lo que sabemos de De Zerbi es que, cuando las cosas no salen como él quiere, es muy explosivo. Por eso nunca se queda demasiado tiempo en un club y, aunque le han dado las llaves del reino en el Tottenham, las grietas están ahí y no es muy bueno fichando jugadores".
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¿Qué le espera al Tottenham?
El Tottenham necesita desesperadamente un resultado positivo cuando el Everton visite el norte de Londres el sábado. De Zerbi debe encontrar rápidamente la manera de integrar a sus caros nuevos fichajes y asegurar una victoria vital. Si el Tottenham no gana y sigue sin marcar, la presión tanto de los aficionados como de los analistas aumentará inevitablemente en las próximas semanas.
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