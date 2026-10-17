El dorsal 9 del Chelsea nunca fue un simple número que adornara la espalda de los delanteros, sino que a lo largo de los años se transformó en una carga pesada que persigue a todo aquel que se atreve a vestirlo, por mucho que valga o por grandes que sean las expectativas depositadas en él.

Nombres importantes llegaron a Stamford Bridge con grandes sueños, pero se vieron atrapados en una espiral de fracasos y críticas, hasta el punto de que algunos entrenadores no dudaron en calificar el número como maldito.

Sin embargo, João Pedro parece dispuesto a escribir un final distinto para esta historia, después de haber logrado convertir la camiseta que tantos no supieron llevar en un símbolo de su ambición ofensiva, apoyado en una evolución notable en su rendimiento y en una confianza creciente en su capacidad goleadora.

El delantero brasileño no se conformó con obtener el número que durante tanto tiempo quiso vestir, sino que lo asumió como una declaración de su nueva identidad dentro del campo. Y con los goles sucediéndose y una mejora en sus movimientos frente a la portería, la pregunta ha empezado a circular entre la afición del Chelsea: ¿será João Pedro el jugador que ponga punto final a la leyenda de la maldición del dorsal 9?

Desde su llegada a Stamford Bridge, João Pedro aspiraba a llevar el dorsal 9, pero las circunstancias no le permitieron cumplir su deseo en un primer momento. Liam Delap se incorporó al Chelsea antes de la llegada del delantero brasileño y se quedó con el número al que Pedro aspiraba.

El 9 no era su única opción, ya que mostró interés por el dorsal 11, que en su memoria estaba ligado a una de las mayores leyendas del club, el marfileño Didier Drogba, a quien admiraba profundamente. Sin embargo, ese número ya había pasado a manos de Jamie Gittens, por lo que Pedro se vio obligado a buscar otra alternativa.

Al final, el jugador se decidió por el dorsal 20, y se cree que su elección estuvo influida por lo que Cole Palmer había ofrecido con ese mismo número: grandes actuaciones y goles decisivos, antes de que posteriormente pasara al dorsal 10.

Y esa elección no fue mala en absoluto: Pedro cerró su primera temporada con el Chelsea anotando 15 goles en la Premier League y 20 en todas las competiciones, confirmando que posee grandes cualidades ofensivas y ganándose un lugar importante en los planes del equipo.

Tras ese éxito, lo normal sería que cualquier jugador dudara antes de renunciar al número asociado a sus mejores temporadas, pero Pedro no lo vio así. En cuanto se confirmó la salida de Delap, tomó su decisión rápidamente y optó por cumplir su viejo sueño de vestir el dorsal 9, desafiando una larga historia de fracasos que persiguió a quienes lo llevaron en el Chelsea.