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«Un club más grande que el Tottenham»: el Rangers se topa con la frustración por Mikey Moore mientras un exdefensor de Ibrox admite que un regreso al Old Firm es «muy poco probable» para la joya del Tottenham
Moore marcó siete goles durante su cesión en el Rangers
Moore se incorporó al Rangers poco antes de celebrar su 18.º cumpleaños. Llegó a Escocia después de haberse convertido en el jugador más joven, con 16 años y 277 días, en representar al Tottenham en la Premier League.
Desde hace tiempo está considerado como una de las mayores promesas del norte de Londres, pero las dificultades de los Spurs, que les han llevado a terminar 17.º en dos temporadas consecutivas, han complicado que pudiera tener continuidad en su club de origen.
El Rangers estuvo encantado de ofrecerle esas oportunidades en 2025-26 y le brindó a Moore un escenario en el que mostrar su talento y adquirir una experiencia inestimable bajo los focos más intensos. La temporada pasada disputó 47 partidos y marcó siete goles.
Se ha hablado de un regreso a Ibrox, con Derek McInnes ahora al mando desde el banquillo, pero todavía no se ha cerrado ningún acuerdo. Al Rangers le vendría bien una inyección de creatividad después de no haber ganado en sus tres primeros partidos de 2026-27.
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Moore sigue sin tener garantizados minutos de juego en el Tottenham
Preguntado por si esa situación será motivo de frustración, el exdefensa del Gers Hendry, en declaraciones asociadas con LadBet, dijo a GOAL: «¡Lo es después de ver al Rangers en los tres últimos partidos! Y Derek sigue contando, pensaríamos, con un apoyo sólido. Las cosas no han salido según lo previsto hasta ahora.
«Mikey Moore sería una incorporación bienvenida. Es un jugador que, con 19 años, se ha ido a otro país y a un club más grande; el Rangers es un club más grande que el Tottenham. Sé que mucha gente en Inglaterra me va a criticar por decir eso. Pero cuando se trata de historia y de todo lo demás, es un club más grande. ¿Lo es ahora mismo? Probablemente no. En realidad no puedo decir que el Tottenham sea un equipo del top 6, pero mucha gente cree que va a ser un equipo del top 8 o del top 6 esta temporada. Solo la temporada pasada, por supuesto, se salvaron por los pelos.
«Pero Mikey Moore está mirando dónde está en el Tottenham y, obviamente, dónde estaba en el Rangers y lo que vivió en el Rangers. ¿Podría dar la talla en el Tottenham? ¿Hay una vía de salida del Tottenham? Creo que el Rangers estaría encantado si consiguiera recuperarlo en este momento. Pero no lo sé».
Un joven del Tottenham podría poner rumbo a la Bundesliga
Preguntado de nuevo sobre si el Tottenham busca que Moore sume tantas experiencias diferentes como sea posible, mientras se especula con un posible traslado al Colonia, una postura así algo más fácil de entender, Hendry añadió: «Sí, también estoy de acuerdo con eso. Pero, de nuevo, el club no puede imponerlo. Solo quizá puede dar opciones a los jugadores, a los más jóvenes especialmente, si no van a ser considerados de inmediato para jugar en el primer equipo. Y lo que también pasa con eso es que, incluso cuando yo jugaba, todo jugador joven cree que es capaz de jugar en el primer equipo. Y puede que él, durante uno o dos partidos, incluso pueda hacerlo.
«Pero, de nuevo, depende de quienes toman las decisiones en el Tottenham, y de los entrenadores y de todo lo demás, y de qué plantilla tengan, quién tengan en esa posición, qué tipo de cualidades tiene ese jugador por encima del otro en esa posición. Hay muchas consideraciones diferentes que tener en cuenta, y no es una mala situación para Mikey Moore.
«¿Adónde se va? ¿Italia o España? ¿Alemania? Menuda experiencia sería esa. En Alemania, por supuesto, todos sabemos cuánta gente va a los estadios en Alemania y lo bien respaldada que está la Bundesliga.
«Ahora mismo, el Bayern de Múnich está prácticamente solo en cabeza. No creo que haya nada que pueda hacerle sombra. Sería genial que el Rangers pudiera recuperarlo, pero creo que eso es probablemente muy poco probable».
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Cuando se cierran los plazos de fichajes en Escocia e Inglaterra
El mercado de fichajes en Escocia permanecerá abierto hasta el 3 de septiembre, un par de días más allá del cierre del plazo en Inglaterra. Eso le da tiempo a McInnes para incorporar a más caras nuevas, o conocidas, a su plantilla.
Se espera que el Tottenham tome una decisión sobre el futuro de Moore en breve, mientras completa su pretemporada y se prepara para el inicio de la Premier League, con la previsión de que vuelva a salir antes de que termine el mes.
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