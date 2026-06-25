Un club de la Premier League se interesa por Jarrod Bowen tras el descenso del West Ham a la Championship

A pesar del sorpresivo descenso del West Ham, el versátil delantero tuvo una temporada productiva con nueve goles y 11 asistencias. Pese a su aportación de 20 tantos, no logró entrar en la convocatoria de Thomas Tuchel para la selección de Inglaterra en el Mundial 2026.

Pese a su interés en el ariete de los Hammers, los directivos vigilan también a Harry Wilson, extremo del Fulham cuyo contrato expira. Pero la competencia es fuerte: Leeds United y Aston Villa ya han mostrado interés tras sus 19 goles esta temporada.