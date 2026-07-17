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Un club de la Premier League negocia el fichaje sorpresa de un portero holandés tras rechazar su primera oferta
El Ipswich se esfuerza por fichar a Van Oevelen
El Ipswich Town busca fichar al portero del FC Volendam, Van Oevelen, tras ascender a la Premier League, según «Voetbal International».
El club inglés ofreció unos 3 millones de euros, pero Volendam lo rechazó por considerarlo insuficiente. Las negociaciones siguen abiertas.
El club holandés quiere vender al portero de 22 años este verano, pero busca obtener el precio que considera justo por uno de sus activos más valiosos.
- ANP
El Volendam aguarda el mejor precio.
El Volendam aceptaría la salida de Van Oevelen este verano, pero no por poco dinero. El club holandés busca un «precio máximo» para su portero, cuyo valor ha subido pese al descenso a segunda división.
Van Oevelen fue uno de los jugadores más destacados del equipo conocido como «De Heen en Weer», con un rendimiento constante durante la Eredivisie. Aunque el club descendió, sus actuaciones atrajeron a ojeadores de toda Europa y ahora varios clubes importantes pujan por ficharlo.
Competencia por uno de los porteros emergentes del fútbol neerlandés
El Ipswich aún puede fichar al jugador pese al supuesto acuerdo del Valencia. Como el club español aún no ha presentado oferta oficial, el equipo inglés negocia con el Volendam y podría cerrar el traspaso si cumple su valoración.
Van Oevelen ha reforzado su reputación en las dos últimas temporadas, ayudando al Volendam a ascender desde la Keuken Kampioen Divisie antes de destacar en la Eredivisie. Se perdió los dos últimos partidos de la temporada pasada por lesión, pero ya se ha recuperado.
- AFP
La pugna por los fichajes continuará.
Las negociaciones entre Ipswich y Volendam continúan, pues el club de la Premier League prepara una oferta mejorada. Como Valencia aún no ha presentado una propuesta oficial, la pugna por Van Oevelen sigue abierta. El jugador de 22 años quiere dejar el Volendam, y su próximo destino dependerá de qué equipo satisfaga primero las exigencias del club holandés.
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