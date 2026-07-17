Un club de la Premier League negocia el fichaje sorpresa de un portero holandés tras rechazar su primera oferta

El Ipswich Town busca fichar al portero del FC Volendam, Van Oevelen, tras ascender a la Premier League, según «Voetbal International».

El club inglés ofreció unos 3 millones de euros, pero Volendam lo rechazó por considerarlo insuficiente. Las negociaciones siguen abiertas.

El club holandés quiere vender al portero de 22 años este verano, pero busca obtener el precio que considera justo por uno de sus activos más valiosos.







