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Un club de la Premier League debe vender a dos jugadores para evitar una sorpresiva deducción de puntos
El Hull cumplió el plazo del PSR con dos ventas clave
El Hull resolvió con rapidez un déficit financiero antes del 30 de junio, fecha límite del PSR, y así evitó empezar la Premier League con puntos menos. Los Tigers habían ascendido tras ganar 1-0 al Middlesbrough en la final de los play-offs de la Championship, pero aún debían cubrir un gasto excesivo de 6 millones de libras del ejercicio 2025-26, según la BBC.
La Championship permite un máximo de 39 millones de libras de pérdidas en tres años, según el PSR de la EFL. Aunque el ascenso aporta ingresos, el Hull necesitaba vender jugadores antes del plazo, pues de lo contrario podría haber sufrido una penalización de hasta seis puntos en la Premier.
- AFP
Dos transferencias proporcionaron la solución financiera
La salida más destacada del Hull fue la del portero Pandur, que fichó por el Rangers por 6 millones de libras. El jugador, de 26 años, fue clave en la campaña de ascenso, disputando 45 partidos y dejando la portería a cero en 11 ocasiones. Llegó del Fortuna Sittard por 1,5 millones de libras en enero de 2024, así que su traspaso reportó un buen beneficio para el PSR.
Después, el Hull vendió al centrocampista Shehu, de 19 años, al Panathinaikos por unos 2,5 millones de libras; fichado del Southend United por una compensación mínima y sin jugar con el primer equipo, su traspaso representó casi todo beneficio. La operación cobró especial importancia tras fracasar la venta de Kyle Joseph al Middlesbrough por 5 millones de libras.
El Hull ya puede centrarse en reforzar su plantilla
Estas dos salidas permitieron al Hull saldar el déficit antes de la fecha límite contable, eliminando las restricciones financieras que impedían nuevos fichajes este verano.
Además, la transición del PSR al nuevo ratio de costes de plantilla (SCR), que evalúa anualmente la proporción de ingresos destinada a salarios, potenciará los ingresos del Hull en la Premier League y ampliará su margen de gasto futuro.
- AFP
La atención se centra ahora en el mercado de fichajes de la Premier League
Con el inicio del nuevo ejercicio contable, se espera que el Hull acelere sus fichajes para regresar a la Premier League. El reto inmediato es reforzar la plantilla para competir en la máxima categoría, tras superar las incertidumbres económicas de finales de junio.