Un club de la Premier League debe vender a dos jugadores para evitar una sorpresiva deducción de puntos

El Hull resolvió con rapidez un déficit financiero antes del 30 de junio, fecha límite del PSR, y así evitó empezar la Premier League con puntos menos. Los Tigers habían ascendido tras ganar 1-0 al Middlesbrough en la final de los play-offs de la Championship, pero aún debían cubrir un gasto excesivo de 6 millones de libras del ejercicio 2025-26, según la BBC.

La Championship permite un máximo de 39 millones de libras de pérdidas en tres años, según el PSR de la EFL. Aunque el ascenso aporta ingresos, el Hull necesitaba vender jugadores antes del plazo, pues de lo contrario podría haber sufrido una penalización de hasta seis puntos en la Premier.



