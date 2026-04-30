Un club de la Premier League anuncia oficialmente la repentina salida de su entrenador, a pesar de que quedan cuatro partidos por disputar

Los Clarets anunciaron el jueves la salida de mutuo acuerdo del excentrocampista de la selección inglesa. La decisión llega tras una temporada decepcionante que culminó con el descenso a la Championship la semana pasada, tras perder 1-0 en casa ante el Manchester City.

En un comunicado, el club informó: «Scott Parker ha dejado su cargo como entrenador del Burnley Football Club de mutuo acuerdo. Le agradecemos su profesionalidad, dedicación y contribución. Se marcha con el respeto de todos en el club. Ya buscamos un nuevo entrenador permanente para la temporada 2026-27».