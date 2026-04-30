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Un club de la Premier League anuncia oficialmente la repentina salida de su entrenador, a pesar de que quedan cuatro partidos por disputar
El acuerdo mutuo pone fin al mandato de Parker
Los Clarets anunciaron el jueves la salida de mutuo acuerdo del excentrocampista de la selección inglesa. La decisión llega tras una temporada decepcionante que culminó con el descenso a la Championship la semana pasada, tras perder 1-0 en casa ante el Manchester City.
En un comunicado, el club informó: «Scott Parker ha dejado su cargo como entrenador del Burnley Football Club de mutuo acuerdo. Le agradecemos su profesionalidad, dedicación y contribución. Se marcha con el respeto de todos en el club. Ya buscamos un nuevo entrenador permanente para la temporada 2026-27».
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Parker recuerda los mejores momentos en Turf Moor
A pesar del complicado final de su etapa como entrenador, Parker logró un debut récord: devolvió al Burnley a la Premier League en su primer intento. En la temporada 2024-25 sumó 31 partidos invicto y 30 sin encajar gol, lo que le dio el ascenso desde la Championship.
Tras su salida, publicó un mensaje sincero: «Ha sido un inmenso privilegio dirigir este gran club durante los últimos dos años. He disfrutado cada momento, pero creo que es el momento adecuado para que ambos tomemos caminos diferentes. Recuerdo con orgullo lo logrado, sobre todo el ascenso en 2024-25, y fue un honor llevar a este equipo a la Premier League».
Gracias a los fieles seguidores de los Clarets
Parker, de 45 años, llegó en 2024 para sustituir a Vincent Kompany y se ganó el cariño de la afición durante la campaña de ascenso.
Añadió: «Gracias a Alan y al grupo de propietarios por su apoyo. También agradezco al personal que trabaja entre bastidores y, sobre todo, a los jugadores, que me lo han dado todo desde el primer día. Por último, gracias a la afición del Burnley. Les deseo lo mejor para el futuro».
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Planes provisionales para el final de temporada
Los Clarets han actuado con rapidez para estabilizar la plantilla del primer equipo, nombrando a Mike Jackson como entrenador interino. Jackson, con el apoyo del cuerpo técnico actual, se hará cargo de los cuatro últimos partidos de la Premier League, empezando por la visita al Leeds United el viernes por la noche. Aunque la búsqueda de un sucesor definitivo ya ha comenzado oficialmente, el club ha aclarado que aún no se han mantenido conversaciones formales con posibles candidatos. Tras visitar a Leeds, el Burnley aún enfrentará al Aston Villa, al Arsenal y al Wolves, antes de descender a segunda división la próxima temporada.