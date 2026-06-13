El sábado, el tabloide de Colonia Express informó que el equipo de Kraichgau intentará fichar al codiciado delantero. Habla de una «ofensiva agresiva» con una «elevada prima de fichaje, un sueldo generoso y un contrato a largo plazo».
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Un club de la Bundesliga niega haber planeado una ofensiva para fichar a Said El Mala, del Colonia
La TSG respondió en X burlándose del rumor: «Hacía tiempo que no leía un bulo de fichajes como este», tuiteó el club, con un juego de palabras sobre el nombre del jugador y un emoji de pato.
Así, el Hoffenheim frenó el rumor antes de que cobrara impulso.
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El Borussia Dortmund también estaría interesado en El Mala.
El Colonia planea vender a El Mala este verano si el joven de 19 años decide marcharse. El Brighton, que ya lo quiso fichar el año pasado, retiró su interés. Hace poco rechazó fichar por el Brentford, pese a que el club inglés ofrecía hasta 50 millones.
Su familia, que ahora lo asesora, prefiere un traspaso dentro de la Bundesliga. Tras un buen inicio de temporada y una segunda vuelta decente, el Borussia Dortmund sigue interesado, aunque probablemente no quiera ni pueda pagar los 50 millones que pide el FC.
El Mala volvió al FC el verano pasado tras una cesión al Viktoria de Colonia y ya fue convocado con la selección nacional en su primera temporada en la Bundesliga.
Las estadísticas de Said El Mala en la temporada 25/26:
Partidos: 36 Minutos jugados: 2038 Goles: 13 Asistencias: 5