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imago-sport-1084502616.jpgAnadolu Agency
Alvino Hanafi
Traducido por

¡Un chico especial! Flick advierte al Barça contra las distracciones del Clásico mientras Yamal se prepara para enfrentarse al Betis

Barcelona
H. Flick
L. Yamal
Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Primera División

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, calificó a Lamine Yamal de «jugador especial» y advirtió a su plantilla de que no debía pensar más allá del Real Betis. Pese a que se avecinan partidos de gran relevancia ante el PSG y el Real Madrid, Flick exigió concentración total en Sevilla.

  • Flick exige concentración absoluta ante la exigente prueba del Betis

    El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, advirtió a sus jugadores de que sería un grave error pensar ya en los próximos enfrentamientos contra el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. El líder de LaLiga afronta este sábado una difícil visita al Real Betis, tercer clasificado, en La Cartuja.

    El equipo de Manuel Pellegrini sigue invicto en casa esta temporada y ha mejorado enormemente en los últimos años.

    Flick insistió en que sumar los tres puntos en Sevilla es la única prioridad del equipo.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP

    El técnico califica a Yamal de «especial» en pleno gran momento de forma

    Flick elogió las extraordinarias actuaciones del adolescente prodigio Lamine Yamal y subrayó la necesidad de mantener al joven extremo contento e implicado. «Es un jugador especial», declaró Flick durante la rueda de prensa previa al partido.

    «Tenemos que gestionar sus minutos, pero lo importante es que disfrute jugando».

    «Así están las cosas ahora mismo y no quiero interrumpirlo».

  • Respeto por el historial del Betis como local y por su peligrosidad

    Al analizar al rival, Flick destacó la calidad individual del Betis y su evolución táctica con Pellegrini. «Están llenos de confianza y han ganado todos sus partidos en casa», advirtió Flick.

    «Tienen jugadores fantásticos en el uno contra uno. Es increíble lo mucho que han mejorado en los últimos años».

    «El Barça ya ha demostrado que tiene lo necesario para afrontar un reto tan exigente».

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  • FBL-ESP-BARCELONAAFP

    El Barcelona busca su undécima victoria de la temporada

    Con Lamine Yamal en plena forma y varios jugadores clave recuperándose, el Barcelona aspira a afianzar su posición en lo más alto de La Liga.

    El equipo de Flick intentará llevar a cabo su plan de juego en Sevilla antes de centrarse en sus compromisos europeos y en el próximo Clásico.

    Mantener la concentración ante el Betis será fundamental para que el Barcelona prolongue su racha de victorias en todas las competiciones.

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