El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, advirtió a sus jugadores de que sería un grave error pensar ya en los próximos enfrentamientos contra el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. El líder de LaLiga afronta este sábado una difícil visita al Real Betis, tercer clasificado, en La Cartuja.

El equipo de Manuel Pellegrini sigue invicto en casa esta temporada y ha mejorado enormemente en los últimos años.

Flick insistió en que sumar los tres puntos en Sevilla es la única prioridad del equipo.