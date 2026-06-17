La polémica arbitral en el Argentina-Argelia del Mundial 2026 no se redujo a la entrada de Lionel Messi sobre Issa Mandi, También se cuestionó el distinto criterio del sistema semiautomático de fuera de juego al anular un gol a cada equipo. El partido terminó 3-0 a favor de los campeones del Mundial de Catar.
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Un caso sospechoso: ¿Favoreció el fuera de juego automático a Argentina sobre Argelia?
Una discrepancia que ha suscitado dudas
En el minuto cinco, Messi marcó contra Argelia, pero el linier señaló fuera de juego y el gol se anuló al instante sin revisión.
Poco después, Fares Chaibi marcó para Argelia y los “Guerreros del Desierto” celebraron el gol.
Esta vez la bandera no se alzó, la jugada siguió y el gol se concedió entre el júbilo argelino, hasta que el VAR intervino y lo anuló por fuera de juego.
Ahí surgieron las dudas: ¿por qué la tecnología actuó rápido con el gol de Messi y, en cambio, dejó seguir la jugada de Argelia antes de anularla?
¿Cómo funciona la nueva tecnología?
En el Mundial 2026, la FIFA usará una versión mejorada de la tecnología semiautomática de fuera de juego. Emplea varias cámaras de seguimiento y un sensor en el balón para medir con precisión el instante del pase.
Si el sistema detecta un fuera de juego claro de más de 10 cm, avisa al asistente por auricular para que levante la bandera al instante.
Si la ventaja es menor a 10 cm y necesita revisión, el sistema aguarda, el línea deja seguir la jugada y luego el VAR analiza las imágenes y dibuja las líneas 3D.
¿Por qué se levantó la bandera contra Messi?
Según los informes técnicos del partido, el sistema detectó un «fuera de juego evidente» de Messi y envió la señal al árbitro asistente, que levantó la bandera nada más terminar la jugada.
Así se evitó una revisión larga o que el juego siguiera.
¿Qué pasó en el gol de Chaibi?
La jugada de Fares Shaibi no se consideró clara de inmediato.
Por ello, la jugada continuó y terminó en gol. Luego intervino el VAR, revisó las imágenes en 3D y determinó que había fuera de juego.
¿De verdad hay cortesía?
Desde un punto de vista estrictamente técnico, no hay pruebas de que el sistema haya aplicado criterios diferentes a los seleccionados.
El protocolo indica resolver de inmediato los fueras de juego evidentes y revisar los complejos tras la jugada.
El problema es que el público no escucha las alertas que reciben los árbitros ni ve el proceso, solo el resultado final.
En la jugada de Messi se levantó enseguida la bandera, mientras que en la de Chaibi se marcó gol, se celebró y luego se anuló, lo que dio la impresión de un doble rasero.
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