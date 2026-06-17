Un caso sospechoso: ¿Favoreció el fuera de juego automático a Argentina sobre Argelia?

En el minuto cinco, Messi marcó contra Argelia, pero el linier señaló fuera de juego y el gol se anuló al instante sin revisión.



Poco después, Fares Chaibi marcó para Argelia y los “Guerreros del Desierto” celebraron el gol.

Esta vez la bandera no se alzó, la jugada siguió y el gol se concedió entre el júbilo argelino, hasta que el VAR intervino y lo anuló por fuera de juego.



Ahí surgieron las dudas: ¿por qué la tecnología actuó rápido con el gol de Messi y, en cambio, dejó seguir la jugada de Argelia antes de anularla?