Un caso de traspaso interesante: el internacional Brajan Gruda sigue en el RB Leipzig

Gruda (22), exjugador del Mainz, fichó por el RB Leipzig en febrero procedente de las Islas y ha marcado tres goles en 14 partidos oficiales. «En sus primeros meses con nosotros ha demostrado las cualidades que aporta y lo bien que encaja su perfil en nuestro juego», afirmó Marcel Schäfer, director deportivo del Leipzig.

«Es técnicamente muy bueno, creativo, tiene mucha velocidad y enriquece nuestro ataque en el último tercio», añadió Schäfer. El internacional sub-21 afirmó que sus expectativas se habían «cumplido por completo. El estilo de juego me sienta bien y me siento a gusto en el equipo y en el club».