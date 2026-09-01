'Un capítulo extremadamente especial': el defensa del Real Madrid Antonio Rüdiger se retira oficialmente del fútbol internacional con Alemania

Rüdiger ha confirmado públicamente su decisión de retirarse del fútbol internacional. El defensa debutó con Alemania en 2014 y acabó disputando 86 partidos, con tres goles en un periodo de 12 años.

Durante su carrera internacional, Rüdiger representó a Alemania en seis grandes torneos y ganó la Copa Confederaciones de 2017. El central consideró que había llegado el momento adecuado para poner fin a su etapa con la selección nacional, permitiendo que los talentos emergentes den un paso al frente. Rüdiger emitió un amplio comunicado en el que detalló su memorable trayectoria y expresó su gratitud a quienes dieron forma a su camino internacional durante la última década.



