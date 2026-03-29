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Un «capitán fantástico» es elegido sucesor de Lionel Messi en la selección argentina, mientras el mejor de todos los tiempos se prepara para conquistar su segundo título mundial
¿Formará parte Messi de la selección argentina para el Mundial de 2026?
Se espera que este grande de todos los tiempos forme parte de la convocatoria de Lionel Scaloni, ya que ha vuelto a la competición en 2026 con el Inter Miami, ganador de la MLS Cup. Está recuperando su forma y su condición física de cara a posibles convocatorias internacionales.
Messi contribuyó a llevar a Argentina a la gloria en el Mundial de Catar 2022, completando así su brillante palmarés. Ahora suma 197 partidos internacionales y 115 goles con su selección, y hay muchas posibilidades de que, al igual que su eterno rival Cristiano Ronaldo, alcance los 1.000 goles en su carrera en algún momento.
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¿Quién sucederá a Messi como capitán de la selección argentina?
Participar en otro gran torneo contribuiría a esa causa, ya que se espera que Argentina tenga un buen desempeño en la defensa de su título. Sin embargo, llegará un día en que Messi ya no esté disponible para la convocatoria. En ese momento, se necesitará un nuevo capitán para lucir el brazalete más prestigioso.
Varios candidatos están listos para reclamar ese puesto, y el exdelantero del Barcelona y de la selección argentina Saviola reveló a Marca a quién elegiría: «[Leandro] Paredes tiene mucha personalidad. Es un jugador que ha demostrado su valía en los últimos años y puede convertirse en un capitán fantástico».
Añadió, refiriéndose a otros aspirantes que cuentan con la experiencia necesaria para capitanear a Argentina: «Julian [Álvarez], [Nicolás] Tagliafico, Dibu [Emi Martínez], creo que ese es el tipo de jugador que estamos buscando».
Argentina está lista para competir con España, Inglaterra y Francia
Si es convocado este verano, Messi asumirá las funciones de capitán. Saviola cree que esa responsabilidad no pesará tanto sobre el temperamental número 10 como lo hacía antes, ya que al emblemático delantero no le queda nada por conquistar.
Saviola añadió, refiriéndose a la sexta participación de Messi en el torneo estrella de la FIFA: «Por fin se ha liberado de la pesada carga de no haber podido ganar el Mundial. Ahora seguro que lo va a disfrutar. Siempre quiere lo mejor para Argentina, y este tipo de jugador siempre compite y quiere ganar».
Ninguna nación ha logrado revalidar el título mundial desde Brasil en 1958 y 1962. Argentina cree que puede romper esa tendencia en 2026, a pesar de enfrentarse a una feroz competencia por la corona por parte de selecciones como España, Francia, Portugal, Inglaterra y Alemania.
Saviola dijo: «Somos aspirantes al título. Porque ya hemos ganado el Mundial; y porque tenemos al mejor jugador del mundo y a uno de los mejores de la historia.
«Cuando llegas a la cima, tienes que seguir demostrando tu valía y ganándote el respeto como campeones del mundo reinantes. Esperemos poder enfrentarnos a España en las fases finales del Mundial».
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Último baile: Messi, Ronaldo y Neymar podrían estar a punto de retirarse
Argentina tenía previsto enfrentarse a España, campeona de la Eurocopa, en la Finalissima de 2026 —en un posible duelo entre Messi y Lamine Yamal—, pero ese partido se ha cancelado al no haberse podido encontrar una fecha y una sede adecuadas.
El Mundial de 2026 dará comienzo el 11 de junio y se prolongará hasta el 19 de julio. En ese torneo podría darse la despedida a varias figuras emblemáticas, ya que jugadores de la talla de Messi, Ronaldo y Neymar se preparan para su última actuación.