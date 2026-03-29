Un «capitán fantástico» es elegido sucesor de Lionel Messi en la selección argentina, mientras el mejor de todos los tiempos se prepara para conquistar su segundo título mundial

Si es convocado este verano, Messi asumirá las funciones de capitán. Saviola cree que esa responsabilidad no pesará tanto sobre el temperamental número 10 como lo hacía antes, ya que al emblemático delantero no le queda nada por conquistar.

Saviola añadió, refiriéndose a la sexta participación de Messi en el torneo estrella de la FIFA: «Por fin se ha liberado de la pesada carga de no haber podido ganar el Mundial. Ahora seguro que lo va a disfrutar. Siempre quiere lo mejor para Argentina, y este tipo de jugador siempre compite y quiere ganar».

Ninguna nación ha logrado revalidar el título mundial desde Brasil en 1958 y 1962. Argentina cree que puede romper esa tendencia en 2026, a pesar de enfrentarse a una feroz competencia por la corona por parte de selecciones como España, Francia, Portugal, Inglaterra y Alemania.

Saviola dijo: «Somos aspirantes al título. Porque ya hemos ganado el Mundial; y porque tenemos al mejor jugador del mundo y a uno de los mejores de la historia.

«Cuando llegas a la cima, tienes que seguir demostrando tu valía y ganándote el respeto como campeones del mundo reinantes. Esperemos poder enfrentarnos a España en las fases finales del Mundial».