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«Un cáncer para el fútbol»: el denunciante de Football Leaks Rui Pinto lanza un sensacional ataque contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por las acusaciones de FFP contra el Manchester City y el PSG
Pinto reaviva las acusaciones de manipulación del fair play financiero
Manchester City ha sido declarado culpable de infringir las normas financieras de la Premier League durante un periodo de nueve años, en un veredicto derivado directamente de los datos que Pinto compartió con el público en 2018. Aunque la culpabilidad del club ha quedado determinada, el caso sigue abierto, ya que todavía no se han decidido las sanciones, y el conjunto del Etihad tiene hasta el 2 de octubre para presentar un recurso contra la resolución.
Ahora, el hacker portugués de 37 años ha recurrido a la red social X para reafirmarse en sus anteriores acusaciones. Afirma que Infantino, durante su etapa como secretario general de la UEFA, protegió activamente tanto al City como al Paris Saint-Germain de duras sanciones europeas.
Informaciones publicadas originalmente por Der Spiegel apuntaban a que los dos clubes respaldados por el Estado inflaron artificialmente acuerdos de patrocinio para cumplir con la normativa del Fair Play Financiero (FFP). Cuando se enfrentaban a posibles sanciones de exclusión de la Champions League en 2014, supuestamente Infantino se saltó los cauces adecuados para negociar acuerdos favorables en su nombre.
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«Un cáncer para el fútbol»
Pinto no se mordió la lengua en su valoración del actual jefe de la FIFA, al lanzar un duro ataque personal contra el dirigente de 56 años.
«Ya en 2014 había un hombre que conocía las irregularidades relacionadas con el Manchester City», escribió Pinto este miércoles. «El infame Gianni Infantino, entonces secretario general de la UEFA, abusó de su autoridad, compartió documentos confidenciales y, en definitiva, maniobró para dejar sin margen a la cámara de investigación, haciendo todo lo que estaba en su mano para garantizar que tanto el Manchester City como el PSG recibieran únicamente una multa, evitando una investigación más profunda que podría haber derivado en una sanción de la Champions League.
«Todos estos detalles también fueron revelados a través de Football Leaks. Teniendo en cuenta sus actos como secretario general de la UEFA y, más recientemente, como presidente de la FIFA, solo puedo decir, en mi humilde opinión, que Gianni Infantino se ha convertido en un cáncer para el fútbol y no debería tener cabida en el futuro de este deporte».
Presión creciente y desmentidos tajantes
Cuando estas acusaciones salieron a la luz por primera vez, la UEFA defendió las acciones de Infantino, al afirmar que entraba dentro de sus competencias prestar «asistencia para ayudar a encontrar soluciones» a los organismos investigadores. Del mismo modo, Infantino restó importancia a las críticas, al sostener que su papel implicaba «mantener discusiones, mantener conversaciones, intercambiar documentos» y defendiendo su conducta como completamente profesional.
El PSG también rechazó con firmeza las acusaciones en aquel momento. El gigante francés sostuvo que «siempre ha actuado en pleno cumplimiento de las leyes y reglamentos» y señaló que es uno de los clubes más auditados de la historia del fútbol.
A pesar de los desmentidos tajantes, Infantino se enfrenta a un escrutinio cada vez mayor desde múltiples frentes. La Asociación Suiza de Fútbol (SFV) retiró recientemente su respaldo, al citar preocupaciones sobre el «liderazgo, la gobernanza, la transparencia y los procesos de toma de decisiones» tras una reevaluación exhaustiva de las controversias recientes.
- AFP
Plazos inminentes para el City y la FIFA
Para el Manchester City, la atención inmediata está puesta en la fecha límite del 2 de octubre para recurrir el veredicto de culpabilidad de la Premier League. Con su castigo aún por concretarse, el dominio nacional del club a largo plazo podría depender por completo de las sanciones inminentes y del resultado del proceso de apelación.
Mientras tanto, Infantino se prepara para presentarse a un cuarto mandato como presidente de la FIFA en marzo de 2027. Con los dirigentes europeos descontentos con su estilo de gestión y con iniciativas anteriores, cualquier posible aspirante tiene hasta el 18 de noviembre para dar un paso al frente y lanzar una campaña oficial para desbancarle.
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