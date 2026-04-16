Tras la eliminación del Barça de las competiciones europeas, Dugarry ha salido al paso para rebajar las expectativas en torno a Yamal, sugiriendo que el joven de 18 años ha hablado demasiado y ha rendido muy poco.

En RMC Sport, el exdelantero de Barcelona y Milan fue directo sobre sus actuaciones y su imagen pública. «Si hablas mucho, asegúrate de que tu equipo gane. ¿En qué mundo vives, chico? En el real, no haces nada», afirmó el campeón del mundo en 1998.