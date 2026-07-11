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Un cambio forzado: la Federación Argelina pone fin a la polémica sobre la destitución de Petković

Fichajes
World Cup
V. Petkovic
Algeria
Argelia

La Federación Argelina de Fútbol decidió mantener al seleccionador Vladimir Petković para evitar un litigio largo y costoso.

El equipo quedó eliminado en la ronda de 32 del Mundial tras perder 2-0 ante Suiza.

Sus decisiones tácticas, especialmente la de prescindir de un delantero centro frente a Suiza, recibieron muchas críticas.

Tras la eliminación, sus declaraciones avivaron la indignación al afirmar que la afición debería conformarse con haber clasificado al Mundial tras 12 años de ausencia y superar la fase de grupos.

Según Foot Mercato, la Federación Argelina modificó su estrategia y ratificó a Petković pese a las críticas.

Aunque la Federación Argelina quería pasar página, el alto coste del despido del técnico bosnio lo impidió.

  • Vladimir Petkovic Algeria 2026Getty Images

    Nombramiento de un segundo entrenador argelino en el cuerpo técnico de Petković

    Medios argelinos informan que la Federación ofreció a Petković una indemnización de dos meses de salario para rescindir su contrato, pero el técnico la rechazó, pues no quiere renunciar a los millones garantizados hasta 2028.

    Según Radio Argelia, lo más probable es que Petković se mantenga al frente de los Guerreros del Desierto con un segundo entrenador argelino que haga de enlace con el fútbol local.

    Esta decisión supone un giro, pues todo apuntaba a una inminente separación.

    La situación se complica por la supuesta división entre el técnico y varios jugadores de la absoluta.

    Algunos internacionales habrían comunicado en privado a la Federación que no desean volver a la selección mientras Petković siga en el cargo.

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