Un cambio forzado: la Federación Argelina pone fin a la polémica sobre la destitución de Petković

La Federación Argelina de Fútbol decidió mantener al seleccionador Vladimir Petković para evitar un litigio largo y costoso.

El equipo quedó eliminado en la ronda de 32 del Mundial tras perder 2-0 ante Suiza.

Sus decisiones tácticas, especialmente la de prescindir de un delantero centro frente a Suiza, recibieron muchas críticas.

Tras la eliminación, sus declaraciones avivaron la indignación al afirmar que la afición debería conformarse con haber clasificado al Mundial tras 12 años de ausencia y superar la fase de grupos.

Según Foot Mercato, la Federación Argelina modificó su estrategia y ratificó a Petković pese a las críticas.

Aunque la Federación Argelina quería pasar página, el alto coste del despido del técnico bosnio lo impidió.