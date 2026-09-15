En declaraciones a RMC Sport, Dugarry no se mordió la lengua al hablar de las credenciales de De Zerbi. Expresó serias dudas sobre la capacidad del exentrenador del Brighton para dirigir al más alto nivel.

"Nunca he entendido realmente cuál es su nivel", afirmó Dugarry. "Me dicen que le fue bien en el Brighton, en el Sassuolo y en otros clubes, pero para mí sigue sin ser una garantía absoluta para entrenar a los grandes equipos.

"Firmó un contrato de cinco años. Lo que ha hecho es un auténtico robo, sin necesidad siquiera de ponerse una máscara. Es increíble".