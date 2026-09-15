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«¡Un auténtico robo!». Christophe Dugarry lanza un brutal ataque contra Roberto De Zerbi por el contrato a largo plazo con el Tottenham
Dugarry carga contra De Zerbi
Dugarry ha lanzado un duro ataque contra el entrenador del Tottenham, De Zerbi. Dugarry cuestionó si el técnico italiano está realmente capacitado para dirigir a un club de la magnitud del Tottenham. La crítica llega en un momento difícil para De Zerbi, que se enfrenta a una presión cada vez mayor en el norte de Londres. El Tottenham ha firmado un inicio desastroso de su campaña en la Premier League, lo que ha dejado a los aficionados profundamente frustrados.
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Un auténtico robo en el norte de Londres
En declaraciones a RMC Sport, Dugarry no se mordió la lengua al hablar de las credenciales de De Zerbi. Expresó serias dudas sobre la capacidad del exentrenador del Brighton para dirigir al más alto nivel.
"Nunca he entendido realmente cuál es su nivel", afirmó Dugarry. "Me dicen que le fue bien en el Brighton, en el Sassuolo y en otros clubes, pero para mí sigue sin ser una garantía absoluta para entrenar a los grandes equipos.
"Firmó un contrato de cinco años. Lo que ha hecho es un auténtico robo, sin necesidad siquiera de ponerse una máscara. Es increíble".
Gran gasto y pésimos resultados en liga
Las duras palabras de Dugarry coinciden con una racha de resultados históricamente mala del equipo del norte de Londres. El Tottenham solo ha conseguido sumar dos puntos en sus primeros cuatro partidos de la Premier League.
Aún más preocupante es su falta de gol, ya que el equipo todavía no ha marcado ni un solo tanto esta temporada en la Premier League. Su sequía ya supera los 400 minutos tras encadenar dos empates sin goles consecutivos ante el Nottingham Forest y el Everton.
La frustración estalló durante el reciente empate con el Everton, cuando la afición local despidió a los jugadores con una sonora pitada al final del partido. Este desastroso inicio resulta increíblemente incómodo junto a un enorme gasto estival de aproximadamente 350 millones de euros.
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Se agota el tiempo para De Zerbi
Históricamente, los sistemas tácticos de De Zerbi siempre han necesitado tiempo para asentarse correctamente. Las ideas complejas que le valieron una admiración generalizada en el Sassuolo y el Brighton nunca fueron concebidas como soluciones inmediatas.
Sin embargo, el fútbol moderno rara vez concede ese lujo a un entrenador, especialmente después de un gran desembolso en verano. De Zerbi debe encontrar la manera de activar de inmediato a su cara plantilla, o corre el riesgo de que su lucrativa etapa al frente termine de forma brutalmente prematura.
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