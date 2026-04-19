«Un auténtico desastre»: la búsqueda del nuevo entrenador del Liverpool se complica con un candidato más para sustituir a Arne Slot

Nicol duda por el reciente paso de Alonso por el Bernabéu. «En circunstancias normales habría dicho Alonso, pero fracasó estrepitosamente en el Real Madrid y hay que tenerlo en cuenta», explicó.

Aun así, reconoció que su regreso al club donde ganó la Liga de Campeones resulta muy atractivo: «Si Arne Slot no llega al inicio de la temporada, no veo a FSG renunciando a Alonso. Al final, creo que apostaría por él».