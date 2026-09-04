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Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport
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Un ataque demoledor, pero ¿seguirá Salem Al Dawsari en el Al Hilal?

Salem Mohammed Al-Dossari
Al Hilal
1ª División
C. Summerville
G. Martinelli
O. Watkins
Arabia Saudí
Países Bajos
Brasil
Inglaterra

El Tornado en una misión difícil

Al Hilal ha reconfigurado radicalmente su línea ofensiva durante el mercado de fichajes estival, tras incorporar al neerlandés Crysencio Summerville, al inglés Ollie Watkins y al brasileño Gabriel Martinelli, en tres operaciones que han elevado el nivel de competencia dentro de la delantera, coincidiendo con las salidas de Malcom y Karim Benzema, mientras que Salem Al Dawsari continúa su proceso de recuperación de cara a su regreso a los terrenos de juego.

Cuando Salem regrese, se encontrará ante una difícil pregunta que no tiene que ver con su capacidad de aportar, sino con el lugar que puede ocupar dentro de un sistema que ahora incluye nombres jóvenes, veloces y que se mueven a un ritmo elevado.

 La diferencia entre los nuevos elementos del ataque y el capitán de Al Hilal en cuanto a velocidad, actividad y capacidad de tomar decisiones en los espacios se ha vuelto evidente, lo que obliga al jugador a pensar en su papel dentro del equipo más que a simplemente buscar un puesto de titular.

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  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Samerville y Mendes: nuevos parámetros dentro del ataque del Al-Hilal

    La comparación aquí no tiene que ver con el valor de Salem Al-Dawsari ni con su trayectoria, sino con las exigencias físicas y técnicas que impone el fútbol moderno.

     Summerville, por ejemplo, posee una gran velocidad, capacidad de arranque y de conducir el balón en distancias largas, mientras que Sultan Mandash representa una opción activa en las transiciones, capaz de retener el balón y romper las líneas del rival.

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    Y con este ritmo, Salem podría encontrar dificultades para seguir al grupo de manera constante, sobre todo por su edad avanzada en comparación con el resto de las opciones ofensivas, pero eso no significa en absoluto que su papel haya terminado. 

    Al contrario, su experiencia, su inteligencia y su capacidad para decidir los partidos pueden convertirlo en una de las armas más importantes del Al-Hilal desde el banquillo.

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  • Gabriel-Martinelli-Al-HilalAl-Hilal (X)

    Martinelli, el rival directo de Salem

    La llegada de Martinelli es, concretamente, el mayor cambio en la ecuación de Salem Al Dawsari, ya que el brasileño ocupa prácticamente la misma posición y posee unas características físicas y técnicas que lo convierten en un firme candidato a ser titular. 

    La velocidad, el desborde directo, la capacidad de penetración y el juego a un ritmo elevado son todos elementos que otorgan a Martinelli una clara ventaja en algunos aspectos.

    Por otro lado, Summerville será una de las opciones más destacadas en la banda contraria, mientras que Watkins le da a Inzaghi un delantero puro que destaca por su movilidad y presión. 

    Por consiguiente, el Al Hilal cuenta ahora con una línea ofensiva joven y veloz, lo que significa que la competencia por los puestos no será fácil, y Salem en concreto se enfrentará a una difícil prueba para recuperar su lugar.

  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    ¿Dónde se sitúa Salem entre estos nombres?

    La comparación aquí no resta en absoluto valor a Salem, pero habla de una nueva realidad dentro del equipo, pues Somerville y Martinelli aportan un ritmo alto en las transiciones, mientras que Salem cuenta con mayor experiencia e inteligencia a la hora de manejar los partidos, además de su capacidad para tomar decisiones en los momentos decisivos.

    Sin embargo, el problema es que el Al-Hilal, bajo la dirección de Inzaghi, quiere un equipo capaz de presionar y transitar con rapidez entre la defensa y el ataque, unos requisitos físicos que hacen que la competencia sea más difícil para el jugador a medida que avanza su edad.

    Por ello, puede resultar difícil que Salem se asegure un puesto titular de forma permanente, especialmente si Martinelli comienza la temporada con el nivel que se espera de él. Pero esto no significa que Salem haya perdido su valor, sino que quizás su papel se vuelva diferente y más importante en determinados escenarios.

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  • Las leyendas del Al Hilal ya dieron la lección antes

    El propio Al-Hilal cuenta con ejemplos históricos sobre la posibilidad de que una leyenda pase de ser un titular indiscutible a un líder que marca la diferencia desde el banquillo. 

    Sami Al-Jaber y Yousef Al-Thunayan atravesaron etapas en las que se sentaron en el banquillo, pero su estatus dentro del equipo no se vio afectado, y entraban en los momentos en los que Al-Hilal necesitaba su experiencia y su personalidad.

    Este modelo podría ser el más adecuado para Salem Al-Dawsari en la próxima etapa. Su presencia en el banquillo no significa que su valor haya disminuido, sino que puede convertirlo en un arma lista para cuando las defensas rivales se cansen y Al-Hilal necesite a un jugador que sepa cómo cerrar el partido o cambiar su rumbo.

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    La decisión está ahora en manos de Salem

    Salem Al Dawsari no es solo un jugador que compite por un puesto, sino una de las grandes leyendas del Al Hilal en la era moderna, por lo que su éxito en la próxima etapa podría depender en gran medida de la forma en que gestione el cambio.

    Si quiere continuar durante muchos años insistiendo en ser titular en cada partido, la tarea será muy difícil ante la presencia de Martinelli, Somerville y otros.

    Lee también: Desde el corazón del Al Hilal, un consejo de oro para reordenar las cartas del Al Ahli

     En cambio, si acepta la idea de evolucionar con el paso de los años y se convierte en un líder que dirige al equipo desde el banquillo y entra cuando Inzaghi lo necesite, su influencia podría prolongarse durante más tiempo.

    El Al Hilal cuenta ahora con un ataque más veloz y feroz, y Martinelli parece el candidato más cercano a ocupar la banda izquierda, pero la presencia de Salem no debería ser una contradicción con esa fortaleza, sino que puede formar parte de ella de una manera diferente.

    Al final, la pregunta quizás no sea: ¿seguirá Salem Al Dawsari en el Al Hilal? La respuesta más probable es que sí. La pregunta más difícil es: ¿con qué papel continuará? ¿Como titular que resiste la competencia de una nueva generación, o como una leyenda que sabe cuándo sentarse y cuándo entrar para marcar la diferencia?

1ª División
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