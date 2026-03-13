¿Un asesor como ventaja decisiva? Al parecer, el Barcelona tiene en el punto de mira a la estrella del Chelsea

El contrato del polaco expira este verano; como posibles sucesores —en caso de que no renueve su contrato— se barajan los nombres de Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, o Erling Haaland, del Manchester City.

Dos jugadores que no saldrían baratos y que, al menos en el caso de Haaland, probablemente no tengan ninguna intención de reforzar el equipo del entrenador Hansi Flick a partir de la próxima temporada.

En declaraciones a El Chringuito, la representante de Haaland, Rafaela Pimenta, se refirió a los rumores: «Tenemos un gran respeto y admiración por el Barcelona, pero no ha habido ningún contacto —ni con Erling Haaland ni con la directiva del Barcelona— en relación con posibles traspasos».

La agente, de 53 años, añadió: «El jugador renovó su contrato hace unos meses. Está muy feliz en el Manchester City, le va de maravilla y realmente no tenemos nada que discutir sobre un traspaso mientras todo vaya tan bien en el Manchester City».