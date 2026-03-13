Al parecer, el FC Barcelona ha incluido a Pedro Neto, jugador polivalente del Chelsea FC, en la lista de posibles refuerzos para las bandas de ataque de cara a la nueva temporada. Así lo informa Mundo Deportivo.
¿Un asesor como ventaja decisiva? Al parecer, el Barcelona tiene en el punto de mira a la estrella del Chelsea
Según estas informaciones, los catalanes tienen previsto fichar a un delantero centro, un defensa central y un extremo, y Neto podría ocupar tanto las dos bandas ofensivas como el centro del ataque, lo que lo convertiría en una alternativa perfecta a Lamine Yamal y Raphinha.
Un punto a favor del Barça: el agente de Neto, Jorge Mendes, mantiene excelentes contactos con el club, en particular con el director deportivo Deco, aunque los catalanes, por el momento, se limitan a observar la situación del internacional portugués de 26 años, quien, al parecer, cuenta con una cláusula de rescisión.
Laporta tiene dudas sobre el megafichaje del Barcelona
Sin embargo, es dudoso que el club, que sigue atravesando dificultades económicas, pueda permitirse un fichaje de tal envergadura en un futuro próximo. El presidente del club, Joan Laporta, ha expresado sus dudas al respecto, tal y como dejó entrever recientemente.
«En mi opinión, las renovaciones de nuestros jugadores más importantes son como fichajes», declaró en El Chiringuito. No obstante, es probable que la prioridad sea, en cualquier caso, buscar un sustituto para Robert Lewandowski.
La representante de Haaland habla de «gran admiración por el Barcelona»
El contrato del polaco expira este verano; como posibles sucesores —en caso de que no renueve su contrato— se barajan los nombres de Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, o Erling Haaland, del Manchester City.
Dos jugadores que no saldrían baratos y que, al menos en el caso de Haaland, probablemente no tengan ninguna intención de reforzar el equipo del entrenador Hansi Flick a partir de la próxima temporada.
En declaraciones a El Chringuito, la representante de Haaland, Rafaela Pimenta, se refirió a los rumores: «Tenemos un gran respeto y admiración por el Barcelona, pero no ha habido ningún contacto —ni con Erling Haaland ni con la directiva del Barcelona— en relación con posibles traspasos».
La agente, de 53 años, añadió: «El jugador renovó su contrato hace unos meses. Está muy feliz en el Manchester City, le va de maravilla y realmente no tenemos nada que discutir sobre un traspaso mientras todo vaya tan bien en el Manchester City».
Pedro Neto, bajo contrato con el Chelsea hasta 2031
Por su parte, Pedro Neto también tiene un contrato a largo plazo con el Chelsea, ya que, tras su fichaje por 60 millones de euros procedente del Wolverhampton en el verano de 2024, firmó por siete años. En la temporada actual, Neto ha sumado hasta ahora diez goles y seis asistencias en 42 partidos oficiales con el Chelsea.
Pedro Neto: Estadísticas de la temporada 2025/26
Concurso Partidos Goles Asistencias Premier League 28 5 4 Liga de Campeones 7 - 1 Copa EFL 4 1 1 Copa de Inglaterra 3 4 -