¿Un arma secreta? Taylor Harwood-Bellis cuenta con el respaldo del exjugador del Manchester United Roy Keane de cara a la semifinal de la FA Cup que el Southampton disputará en Wembley. Keane siempre disfrutó venciendo al City

Por ahora, Harwood-Bellis se centra en contener a su exequipo. Aunque juega en defensa, podría enfrentarse al prolífico delantero noruego Erling Haaland.

Al ser preguntado sobre cómo se puede desestabilizar y poner en aprietos a este equipo del City, Long añadió: «Esa es la pregunta del millón. Los chicos del Southampton no tienen presión; todo el mundo espera que pierdan. No tienen nada que perder y pueden darlo todo.

Son un equipo en plena forma y esa confianza ayuda mucho en este tipo de partidos. El Southampton suele controlar la posesión, pero contra el City no será fácil; va a ser muy difícil.

«Pero han conseguido buenos resultados para llegar hasta aquí. Vencieron al Arsenal, que también era líder, así que pueden hacerlo. Se trata de creer y darlo todo en el campo».

El Southampton eliminó al Arsenal en cuartos gracias a un gol agónico de Shea Charles y podría volver a Wembley en las próximas semanas para la final de la FA Cup y, quizá, la del play-off de la Championship.

Al preguntarle si el ascenso a la Premier League es la máxima prioridad del club y qué lugar queda para la lucha por la gloria copera, Long respondió: «Sí, pero si le preguntas a la afición, estoy seguro de que han disfrutado mucho de la Championship este año y la FA Cup es algo enorme. La última vez que la ganaron fue en 1976 y aún hoy se habla de ello. Si el Leeds gana su semifinal, tendremos una gran oportunidad de llevarnos la FA Cup.

«Jugar en la Premier League es fantástico, pero tener esa copa, esos recuerdos, compartir el día con tu familia… Estoy seguro de que la afición del Saints priorizaría eso».