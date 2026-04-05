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Un analista madridista estalla: «La estrella del Real Madrid no es un niño... y hay que venderlo»

Mallorca vs Real Madrid
Mallorca
Real Madrid
Primera División
E. Camavinga
España

El analista madridista Tomás Ronsero criticó la actuación del jugador francés Eduardo Camavinga tras la derrota del Real Madrid ante el Mallorca por 1-2 en la jornada 30 de La Liga.

Roncero, vicepresidente del diario AS, fue invitado al programa Carrusel Deportivo de la Cadena SER durante la retransmisión del partido.

La web «Defensa Central» publicó las declaraciones de Ronsero, en las que atacaba a Camavinga y exigía su salida el próximo verano.

Roncero afirmó: «Camavinga no debe seguir en el Santiago Bernabéu la próxima temporada, debido a su comportamiento decepcionante».

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    Camavinga fue uno de los principales responsables del primer gol del Mallorca, al no retroceder para defender ante la incursión de Morlanes desde atrás. 

    Rüdiger reprendió a su compañero Camavinga por ello, y Roncero cree que esa actitud está justificada.

    «El retroceso en el gol me enfadó mucho. Camavinga vuelve despacio y repite los viejos errores como si nada, así que no me sorprende el enfado de Rüdiger», añadió.

    Roncero señaló que Camavinga ya es un jugador veterano y no un niño al que haya que perdonar.

    Y subrayó: «El problema es que Camavinga lleva tres años jugando y ha ganado la Champions como titular. No es un chaval en fase de desarrollo».

    Señaló que no dudaría en vender a Camavinga si el club recibiera una oferta seria del París Saint-Germain, tal y como se ha rumoreado últimamente.

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