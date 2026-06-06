¡Un amistoso previo al Mundial se descontrola! Una estrella de Portugal es expulsada por agresión y podría ser sancionada

El árbitro italiano Luca Zufferli se tomó unos segundos y luego expulsó con roja a Leao y Roman. Ni siquiera sirvieron los intentos de la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo por calmarlo. Leao sonrió y se marchó.

Aunque Chile ya no se clasificó para el próximo Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, la expulsión de Leao podría acarrearle graves consecuencias para el torneo. Por lo general, la roja en un amistoso solo acarrea sanción para otros encuentros no oficiales. Un caso similar fue el de Konrad Laimer, del Bayern, expulsado por mano en la victoria de Austria 1-0 sobre Túnez; su suspensión no afectará el Mundial.

Sin embargo, al tratarse de una agresión, la Comisión Disciplinaria de la FIFA podría extender la sanción a partidos oficiales. Si la FIFA optara por esa medida, Leao podría quedarse en el banquillo durante la fase final del Mundial, que arranca el 11 de junio.

El delantero de Curaçao Jürgen Locadia, expulsado por agresión en un amistoso ante Escocia (1-4) a finales de mayo, estuvo a punto de perderse el debut mundialista contra Alemania el 14 de junio. Sin embargo, finalmente se confirmó que Locadia cumplirá solo un partido de suspensión —el último amistoso ante Aruba— y estará disponible para enfrentar a Alemania.