Tras un altercado entre jugadores portugueses y chilenos, el delantero del AC Milan fue expulsado en el añadido de la primera parte, con 0-0 en el marcador. También vio la roja el defensa chileno Iván Román (Atlético Mineiro).
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¡Un amistoso previo al Mundial se descontrola! Una estrella de Portugal es expulsada por agresión y podría ser sancionada
Todo empezó con un duelo rutinario entre el lateral chileno Felipe Faundez y el portugués João Cancelo cerca del banderín de córner. El chileno ganó el balón, pero Cancelo consideró que se levantó con demasiada fuerza y reaccionó airado.
Leao y Roman, que pasaban cerca, se sumaron al cruce y se empujaron hasta que el portugués abofeteó al chileno. Varios compañeros intervinieron y, en segundos, todo volvió a la calma.
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Tarjeta roja en un amistoso: ¿corre Rafael Leão riesgo de sanción en el Mundial?
El árbitro italiano Luca Zufferli se tomó unos segundos y luego expulsó con roja a Leao y Roman. Ni siquiera sirvieron los intentos de la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo por calmarlo. Leao sonrió y se marchó.
Aunque Chile ya no se clasificó para el próximo Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, la expulsión de Leao podría acarrearle graves consecuencias para el torneo. Por lo general, la roja en un amistoso solo acarrea sanción para otros encuentros no oficiales. Un caso similar fue el de Konrad Laimer, del Bayern, expulsado por mano en la victoria de Austria 1-0 sobre Túnez; su suspensión no afectará el Mundial.
Sin embargo, al tratarse de una agresión, la Comisión Disciplinaria de la FIFA podría extender la sanción a partidos oficiales. Si la FIFA optara por esa medida, Leao podría quedarse en el banquillo durante la fase final del Mundial, que arranca el 11 de junio.
El delantero de Curaçao Jürgen Locadia, expulsado por agresión en un amistoso ante Escocia (1-4) a finales de mayo, estuvo a punto de perderse el debut mundialista contra Alemania el 14 de junio. Sin embargo, finalmente se confirmó que Locadia cumplirá solo un partido de suspensión —el último amistoso ante Aruba— y estará disponible para enfrentar a Alemania.
Rafael Leão quiere dejar el Milan: ¿fichará por el Galatasaray?
Leao confía en que la FIFA solo le sancione para el amistoso de Portugal contra Nigeria del miércoles. Así, podría jugar el 17 de junio ante la República Democrática del Congo en el debut del grupo, donde también están Uzbekistán y Colombia.
Además, Leao anunció su salida del Milan tras siete años: «Quiero abrir un nuevo capítulo en mi carrera», dijo a Sport TV.
El Milan lo vendería por unos 50 millones de euros y su preferencia sería el Manchester United, aunque también lo sigue el Galatasaray. El Bayern Múnich ya mostró interés, pero ahora parece inclinarse por Ismael Saibari, del PSV Eindhoven.
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¿Con Rafael Leão? Los partidos de la fase de grupos de Portugal en el Mundial de 2026
Fecha
Hora de inicio (hora alemana)
Partido
Miércoles, 17 de junio
19:00
Portugal vs. República Democrática del Congo
Martes 23 de junio
19:00
Portugal vs. Uzbekistán
Domingo 28 de junio
01:30
Portugal vs. Colombia