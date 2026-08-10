El delantero del Arsenal no está para cortesías mientras el club del norte de Londres se prepara para medirse al Manchester City en la Community Shield este domingo. Aunque a menudo se califica el tradicional partido que abre la temporada como un «amistoso glorificado», el internacional sueco insiste en que el fuego competitivo sigue muy vivo en la plantilla de Mikel Arteta.

«¿Contra el City? ¿Como si fuera un amistoso? No sé lo que piensan otras personas, pero nosotros queremos ganar ese partido, por supuesto, sin duda», declaró Gyokeres al rechazar la idea de que el encuentro carezca de importancia. Cree que conquistar un título al inicio es vital para la dinámica del equipo y añadió: «Cuando ganas títulos, coges confianza, recibes un impulso con todo lo que eso conlleva. Así que sí, con eso todo son cosas positivas. Queremos asegurarnos no solo de estar por encima de eso, sino de que estamos preparados para la nueva temporada».



