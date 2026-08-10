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¿Un amistoso glorificado? Viktor Gyokeres lanza una advertencia al Manchester City mientras el Arsenal se prepara para el choque de la Community Shield en Cardiff
Gyokeres rechaza la etiqueta de amistoso
El delantero del Arsenal no está para cortesías mientras el club del norte de Londres se prepara para medirse al Manchester City en la Community Shield este domingo. Aunque a menudo se califica el tradicional partido que abre la temporada como un «amistoso glorificado», el internacional sueco insiste en que el fuego competitivo sigue muy vivo en la plantilla de Mikel Arteta.
«¿Contra el City? ¿Como si fuera un amistoso? No sé lo que piensan otras personas, pero nosotros queremos ganar ese partido, por supuesto, sin duda», declaró Gyokeres al rechazar la idea de que el encuentro carezca de importancia. Cree que conquistar un título al inicio es vital para la dinámica del equipo y añadió: «Cuando ganas títulos, coges confianza, recibes un impulso con todo lo que eso conlleva. Así que sí, con eso todo son cosas positivas. Queremos asegurarnos no solo de estar por encima de eso, sino de que estamos preparados para la nueva temporada».
- AFP
Nuevo escenario y caras nuevas
El encuentro de altos vuelos tendrá un escenario diferente este año, ya que la FA confirmó que la Community Shield 2026 se disputará en el Principality Stadium de Cardiff debido a las reservas de conciertos en Wembley.
El Arsenal afrontará el partido reforzado por la llegada del fichaje estrella Bruno Guimaraes, después de acordar un traspaso de 75 millones de libras con el Newcastle. «Sí, estamos todos muy contentos», añadió el delantero sobre la nueva incorporación. «Es un jugador extremadamente bueno y creo que aportará mucha energía y sus cualidades al equipo. Solo tengo cosas positivas que decir».
Lecciones defensivas y hambre de títulos
Aunque el ataque parece potente, el Arsenal ha mostrado vulnerabilidades en pretemporada, encajando tres goles en cada uno de sus dos últimos amistosos. Gyokeres admitió que hay trabajo por hacer antes de su estreno en la Premier League contra su exequipo, el Coventry City. «[Borussia] Dortmund jugó al marcaje individual y, cuando atacaba, rotaba mucho y hacía desmarques a la espalda», dijo Gyokeres después de transformar un penalti en la segunda parte en la derrota del Arsenal por 3-2 ante el gigante de la Bundesliga. «Fue una buena prueba para nosotros y aprendimos lo que tenemos que hacer mucho mejor en defensa. El tercer gol llegó en un córner y los otros dos goles del principio también fueron, por supuesto, frustrantes».
A pesar de los problemas defensivos, el hambre dentro del vestuario parece estar en máximos históricos mientras buscan defender su corona. Cuando le preguntaron si ve el mismo deseo en los ojos de Mikel Arteta a medida que se acerca la nueva temporada, la respuesta del jugador de 28 años fue tajante: «¡Más hambre!»
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El desafío de los campeones
Retener el título de la Premier League es una hazaña que pocos han logrado, y Gyokeres no se hace ninguna ilusión sobre la dificultad de la tarea que tiene por delante. Reconoce que ser el equipo a batir conlleva su propia dosis de presión.
«Puedes pensarlo [empezar la temporada como campeón] de un millón de maneras diferentes», concluyó. «No sé si es más difícil o no, pero será difícil ganar la liga. Aunque la ganaras la temporada pasada, sigue siendo un gran desafío.
«Es la mejor liga del mundo y muchos equipos están en muy buena forma, con muy buenos jugadores. Ganamos la temporada pasada e intentaremos ganarla también esta temporada».
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