El delantero de la Lazio Andrea Pinamonti alcanzó un importante hito personal el domingo por la tarde al marcar su primer gol con el club y asegurar la victoria por 3-1 ante un Monza que jugó con diez. Su tanto selló los tres puntos para la Lazio, que sigue empatada en cabeza de la Serie A con el Inter, ambos con 16 puntos.

El remate a bocajarro de Pinamonti en los últimos minutos llegó después de los goles tempraneros de Nuno Tavares y Gustav Isaksen en un Estadio Olímpico vacío.

Tras el partido, el jugador de 27 años admitió que el gol le había quitado un enorme peso de encima.