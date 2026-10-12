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«¡Un alivio enorme!»: Andrea Pinamonti rompe su silencio tras marcar su primer gol con la Lazio
Pinamonti marca su primer gol con la Lazio
El delantero de la Lazio Andrea Pinamonti alcanzó un importante hito personal el domingo por la tarde al marcar su primer gol con el club y asegurar la victoria por 3-1 ante un Monza que jugó con diez. Su tanto selló los tres puntos para la Lazio, que sigue empatada en cabeza de la Serie A con el Inter, ambos con 16 puntos.
El remate a bocajarro de Pinamonti en los últimos minutos llegó después de los goles tempraneros de Nuno Tavares y Gustav Isaksen en un Estadio Olímpico vacío.
Tras el partido, el jugador de 27 años admitió que el gol le había quitado un enorme peso de encima.
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El delantero se sincera sobre su difícil lucha por estar en forma este verano
Ante los periodistas en la rueda de prensa posterior al partido, Pinamonti reconoció que su falta de forma física retrasó su aportación en el inicio de temporada a las órdenes del entrenador Gennaro Gattuso. «Este gol significa mucho. Es un gran alivio para mí», confesó Pinamonti.
«En los primeros partidos no aporté todo lo que podía, y lo sabía. Llegué falto de forma física y ha sido un verano difícil para mí».
«Iba con retraso, sobre todo por el estilo de juego del entrenador. Ahora, gracias a este parón, he tenido la oportunidad de sumar minutos y estoy mejorando cada vez más».
La sana rivalidad con Noslin eleva el nivel de exigencia
Pinamonti elogió el buen ambiente en el vestuario y descartó sentir presión al hablar de su lucha por el puesto con Tijjani Noslin, que salió de titular en su lugar y provocó la expulsión de Lorenzo Lucchesi. «El equipo jugó bien desde el principio y no sentí ninguna presión», explicó Pinamonti.
«Con Noslin hay una competencia sana; nos llevamos muy bien. Nos empujamos mutuamente a mejorar siempre».
«El juego que pide el entrenador es muy exigente, así que cuanto más entrenas, más mejoras. Espero que este sea el primer gol de una larga racha».
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La unidad, clave para que la Lazio se mantenga colíder
Tras un inicio de Serie A en el que ha sumado cinco victorias y un empate en seis partidos, Pinamonti cree que la unión de la plantilla seguirá siendo clave para que la Lazio se mantenga en la lucha por el título.
«Todos los partidos son difíciles, y el de hoy también lo fue. Pero hicimos las cosas bien desde el principio», concluyó Pinamonti.
«Nuestra fuerza está en el grupo. Hay un ambiente tranquilo y estamos trabajando duro. Si mantenemos esto, podemos lograr grandes cosas».
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