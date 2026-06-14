Su enérgico estilo de comunicación dejó de percibirse como refrescante y pasó a verse como egocéntrico. Además, hizo declaraciones cuestionables o incluso falsas sobre los minutos de Aleksandar Pavlovic, el juego aéreo de Leon Goretzka o la posición de Felix Nmecha. Prometió a Joshua Kimmich un puesto en el centro del campo, pero cambió de idea tras dos partidos.

Sus críticas detalladas a varios jugadores en la entrevista con la revista Kicker en marzo generaron debates innecesarios. Poco después, el foco se centró en el regreso de Manuel Neuer, de 40 años, que todos negaron en un principio, pero que al final se confirmó. Deportivamente puede entenderse, pese a las dudas sobre su estado físico, pero la comunicación y el trato al portero interino Oliver Baumann fueron, cuando menos, desafortunados. Tampoco ayudó su insustancial intervención en el programa Aktuelles Sportstudio de laZDF justo antes de anunciar la convocatoria.

En la pretemporada se lesionó la joven promesa Lennart Karl, y en lugar de llamar al delantero Said El Mala, el seleccionador convocó a otro centrocampista, Assan Ouedraogo. Semanas de explicaciones no han hecho más que alargar la crisis.