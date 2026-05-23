El analista de fútbol sudamericano Tim Vickery fue el primero en informar sobre el viaje del capitán a Buenos Aires y explicó el contexto nacional que lo motivó. Sobre la importancia personal del partido para el defensa, Vickery declaró a talkSPORT: «Estará en la final del Campeonato Argentino entre Belgrano y River Plate.

Belgrano es el club de Romero: allí comenzó y es aficionado. Nunca ha ganado el torneo, mientras que River Plate, su rival, es el más ganador. Hace quince años se midieron en el partido que descendió a River, un evento aún más inesperado que el descenso del Tottenham.