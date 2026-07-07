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¿Un actor de Hollywood? Cristiano Ronaldo explica por qué logró algo que su rival, el «GOAT» Lionel Messi, nunca consiguió
Ronaldo, candidato a convertirse en estrella de cine
En una reciente entrevista con Jackpot City Casino, Petit afirmó que Ronaldo sería ideal para el cine tras retirarse. El campeón del Mundial 1998 destaca su gusto por el protagonismo, algo que, según él, no todos los astros del fútbol comparten.
«¿Un actor de Hollywood? Ronaldo puede hacer lo que quiera. En cambio, no veo a Messi en el espectáculo: no le gusta hablar ni estar bajo los focos, mientras que a Ronaldo le encanta ser el centro de atención. Ronaldo podría ser actor, sin duda; Messi, no me lo imagino», afirmó Petit.
- Getty Images Sport
Trayectorias opuestas para los rivales del GOAT
Mientras Messi suele expresarse con sus pies y mantener un perfil bajo, Ronaldo ha construido una marca global apoyada en su imagen pública y atractivo comercial. Según Petit, esa diferencia explica por qué el delantero del Al-Nassr triunfaría en Los Ángeles, mientras que la estrella del Inter Miami quizá evitaría un plató de cine y las ruedas de prensa.
Aunque ya cerca del retiro, Ronaldo sigue en el centro de atención. Tras perder 1-0 contra España en los octavos del Mundial 2026, se le vio llorar, pero sus palabras mostraron que aún disfruta del gran escenario mientras planea su futuro.
Preocupaciones sobre el futuro del Mundial
Más allá de la posible carrera actoral de Ronaldo, Petit mostró preocupación por la infraestructura del fútbol internacional. Cuestionó la sostenibilidad del sistema de rotación de sedes del Mundial, especialmente para el torneo de 2034 en Arabia Saudí. Se muestra escéptico ante los intentos de la FIFA de expandir el deporte a nuevos mercados no tradicionales.
«El mayor problema ahora es: ¿quién va a organizar el Mundial después de Arabia Saudí?», preguntó Petit. «¿Quién tiene el dinero para organizarlo y recurrir a fondos públicos? La FIFA está haciendo todo lo posible por convencer a la India y a China de que formen parte de la industria del fútbol, pero no forma parte de su cultura. El críquet es el deporte más popular en la India, y allí nunca ha funcionado. En China, los futbolistas rara vez salen al extranjero. La gran incógnita es qué ocurrirá después de 2034».
- AFP
¿El telón final para CR7?
Tanto si se va a Hollywood como si se queda en el deporte, Ronaldo sigue siendo tema de debate. Algunos sugieren que pase a formar parte del cuerpo técnico. Tras la marcha de Roberto Martínez, comentaristas como Jeff Stelling han bromeado: si entrenara a Portugal, podría jugar él mismo todos los partidos.
De momento, el legendario delantero se toma un tiempo con su familia. Tras anunciar que el Mundial 2026 será su último, las opciones están abiertas para el pentacampeón del Balón de Oro.
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