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«¡Un 75 por ciento de posibilidades!» - Emmanuel Eboue apuesta por que el vigente campeón, el Arsenal, revalide el título de la Premier League
Grandes expectativas para los vigentes campeones
El Arsenal afrontó la campaña 2026-27 con el objetivo de defender su corona después de poner fin la temporada pasada a una sequía de 22 años sin ganar el título. Actualmente, ocupa la segunda plaza de la clasificación, a tres puntos del líder, el Manchester City, y el conjunto londinense ha mostrado una regularidad convincente pese a sufrir una dura derrota por 3-0 ante el Brighton antes del parón internacional.
Al valorar la lucha por el título, Eboue, que representó al club entre 2004 y 2011, declaró a LiveFootballTickets: "El Arsenal es mi equipo. Esta temporada va a ser muy dura porque hay muchos buenos equipos y buenos jugadores. Pero si el Arsenal juega como ha estado jugando, creo que puede ganar la liga. Le daría quizá un 75 por ciento de posibilidades".
- Getty Images Sport
Cuidado con la amenaza del oeste de Londres
Aunque el City de Enzo Maresca representa el principal obstáculo en la cima, Eboue advirtió de que el Chelsea de Xabi Alonso podría alterar la defensa del título del Arsenal. El exlateral derecho de Costa de Marfil destacó la calidad y la profundidad de plantilla en Stamford Bridge como un factor clave capaz de desestabilizar el ritmo de sus rivales.
Subrayando la amenaza que plantean sus vecinos londinenses, insistió: "El Chelsea es un equipo del que el Arsenal debe tener cuidado porque tiene muchos jugadores muy buenos. La Premier League va a ser muy dura, pero creo en lo que está haciendo Arteta y creo en el Arsenal".
La ambición continental llega tras la decepción europea
En el continente, el Arsenal está ansioso por dar el paso final tras la angustia de la temporada pasada en Budapest, donde una impecable racha de ocho partidos en la fase de liga terminó en una derrota en la tanda de penaltis ante el Paris Saint-Germain.
Reflexionando sobre la resiliencia psicológica del Arsenal, Eboue comentó: «El Arsenal se ha ido acercando cada vez más. Si sigues quedándote cerca cada año, un día lo ganarás. Creo en este equipo y en su forma de jugar. Antes, la gente decía que el Arsenal jugaba bien al fútbol pero no ganaba. Ahora los equipos van a tener miedo cuando jueguen contra el Arsenal».
- AFP
El factor Arteta inspira éxitos futuros
Esa creciente madurez quedó patente de inmediato cuando el conjunto del norte de Londres puso en marcha su campaña de la Liga de Campeones 2026-27 con una trabajada victoria por 0-1 a domicilio contra el Nápoles, demostrando su aplomo en un entorno hostil. La exigente disciplina táctica de Arteta ha revitalizado el Emirates Stadium hasta convertirlo en una fortaleza intimidante para los rivales visitantes. Al elogiar el impacto transformador del técnico español, Eboue concluyó: «Me encanta Arteta. Me gusta mucho este entrenador».
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