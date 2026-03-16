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Umbro celebra el Día de San Patricio con una colección cápsula retro de inspiración irlandesa que rebosa estilo
Umbro lanza la colección «17-3»
La colección cápsula «17-3» incluye una camiseta de Irlanda de estilo retro, una chaqueta deportiva y unas llamativas zapatillas Speciali de color verde para completar el look perfecto para el Día de San Patricio, en homenaje al santo patrón de la nación y sumándose a las celebraciones mundiales que tienen lugar el 17 de marzo.
Forma parte de la campaña «Thread that Binds», que celebra el patrimonio irlandés y «las formas en que la cultura irlandesa evoluciona, migra y abraza el cambio», con el bailarín afincado en Los Ángeles Morgan Bullock, el rapero y compositor Rejjie Snow y su compatriota dublinés, el artista multidisciplinar Sean Atmos, como modelos de la colección.
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La camiseta de Irlanda rebosa nostalgia
Confeccionada en un tejido jacquard verde que rezuma la estética de los años 90, la camiseta presenta un llamativo diseño mosaico que cubre toda la prenda y combina el icónico doble rombo de Umbro con un motivo de nudo celta. Un escudo con textura luce la insignia de San Patricio, en otro guiño a Irlanda, mientras que el cuello y los puños de punto liso lucen los colores naranja, blanco y verde de la bandera del país.
La chaqueta y las zapatillas completan la colección
La colección también incluye una chaqueta deportiva y unas zapatillas Speciali. La chaqueta, de corte clásico, holgado y cuadrado, luce el mismo estampado y el mismo escudo que la camiseta, mientras que las zapatillas, de un llamativo ante verde oscuro, cuentan con una gran lengüeta doblada, en otro guiño a los años 90.
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«Carta de amor a la comunidad irlandesa»
«Esta colección es una carta de amor a la comunidad irlandesa, una comunidad y una cultura con las que Umbro mantiene una larga afinidad», afirmó Helene Hope, directora de marketing global de marca de Umbro. «El uso del lenguaje de diseño contemporáneo de Umbro para entrelazar referencias al archivo de la marca con la iconografía irlandesa ha dado como resultado una colección cápsula que mira hacia el futuro, al tiempo que rinde homenaje al pasado».
La colección cápsula «17-3» ya está disponible en umbro.co.uk y en tiendas seleccionadas.
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