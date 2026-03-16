La colección cápsula «17-3» incluye una camiseta de Irlanda de estilo retro, una chaqueta deportiva y unas llamativas zapatillas Speciali de color verde para completar el look perfecto para el Día de San Patricio, en homenaje al santo patrón de la nación y sumándose a las celebraciones mundiales que tienen lugar el 17 de marzo.

Forma parte de la campaña «Thread that Binds», que celebra el patrimonio irlandés y «las formas en que la cultura irlandesa evoluciona, migra y abraza el cambio», con el bailarín afincado en Los Ángeles Morgan Bullock, el rapero y compositor Rejjie Snow y su compatriota dublinés, el artista multidisciplinar Sean Atmos, como modelos de la colección.