¿Último partido de Cristiano Ronaldo con Portugal en casa? Roberto Martínez explica el amistoso contra Nigeria previo al sexto Mundial de CR7

El seleccionador de Portugal, Martínez, insiste en que Ronaldo no ve el amistoso del miércoles contra Nigeria como una despedida de la afición. A sus 41 años, la estrella del Al-Nassr está a punto de disputar su sexto Mundial y se mantiene totalmente centrado en el partido.

En la víspera del encuentro en Leiria, Martínez destacó la profesionalidad de su capitán: «Nuestro capitán es un ejemplo en todo lo que hace. Se entrega las 24 horas para ayudar a la selección. No sabemos qué puede pasar, pues pueden lesionarse y hay decisiones que escapan a su control».